【食用安全】颱風杜蘇芮吹襲漳州遍地生蠔鮑魚　海灘迫爆居民狂撿110磅

▲ 颱風杜蘇芮吹襲福建，大量生蠔鮑魚湧上海灘，居民狂撿110磅。

颱風「杜蘇芮」於28日在内地晉江沿海登陸，是2017年以來登陸福建的最強颱風。「杜蘇芮」吹襲過後，漳州一海灘竟湧現大量生蠔、鮑魚，居民更出動桶及網兜撿拾，直呼「撿不完，根本撿不完」。

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綜合内地媒體報道，颱風過後，漳州當地一海灘湧現遍地生蠔、鮑魚，引得居民出動袋子、桶和網兜等工具前往撿拾，許多人都滿載而歸。

當地一位市民陳女士稱，受颱風影響，岸上出現很多從海裡被刮上來的生蠔及少量鮑魚，讓她直呼「根本撿不完」，現場更是人山人海，大家都撿到快抬不動才回家。

她又指出，自己撿了差不多有100多斤（約110磅），因為海鮮只能吃兩三天，不易保存，同時也為養殖戶和漁民感到心酸。

但是不撿的話也沒辦法，擱到海裡最後也是壞掉。

另外一位市民則表示，周邊生蠔特別多，附近遊玩的旅客不像當地的有經驗，就用桶去撿，而當地人會用網兜去裝。他稱，自己是周邊民宿的老闆，平時在海邊吃海鮮也吃膩了，只是去拍拍影片湊個熱鬧。

食用海邊撿拾生蠔恐致食物中毒

不過，對於食用自己在海邊撿拾的生蠔到底是否安全，根據食物安全中心（食安中心）資料，蠔因為其生長特性而較易受病原體（包括細菌和病毒）及化學污染物所污染。如果不慎食用了受病原體污染的生蠔，有可能導致食物中毒，危害健康。

食安中心又提出以下安全要點供市民參考：

高風險人士（長者、幼童、孕婦和免疫力較弱的人及肝病患者）應避免進食生蠔。

為減低對健康的影響，無論外賣或堂食，都應光顧可靠的持牌店鋪 。

選擇享用生蠔的市民應遵守食物安全五要點，以減低風險 。

切勿生吃只供熟食（即須烹煮）的蠔隻 。

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責任編輯：羅嘉欣