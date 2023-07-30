【拜登認孫】次子被控拖欠私生女贍養費　拜登終認「秘密孫女」︰給她最好的一切

▲ 拜登終於發聲明承認第7名孫女Navy，是次子亨特拜登所生的私生女。

80歲美國總統拜登（Joe Biden）兒孫滿堂，一直對外聲稱只擁有6個孫兒，至美國時間周五（28日）終於承認自己有「7粒孫」。第7名孫女是拜登次子亨特（Hunter Biden）與脫衣舞孃所生的私生女，現年4歲，但亨特曾不承認孩子是他的骨肉。至今年5月，該名脫衣舞孃前女友控告亨特拖欠贍養費多時，兩人對簿公堂。

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綜合美國媒體報道，拜登於周五發出一份正式聲明，向媒體第一次公開承認娜薇（Navy）是他的第7個孫，並聲稱希望保護孫女及其母親的私隱。

我們的兒子亨特和娜薇的母親Lunden Roberts正在共同努力，為他們的女兒安排最好的撫養關係，並在未來日子盡力保護其私隱。這不是政治問題，而是私人家庭問題，我和吉爾接下來只想著，如何給予娜薇最多的愛。

▲ 脫衣舞孃Lunden Roberts及女兒娜薇。（IG圖片）

該名「神秘孫女」娜薇現年4歲，是亨特與脫衣舞孃前女友Lunden Roberts的私生女。拜登家族一直視她為家族恥辱，成為「不能說的秘密」。亨特也曾在自傳提及，在他低潮期認識了脫衣舞孃Lunden Roberts，並於2017年與她發生性關係，翌年Roberts誕下一名女嬰，但亨特從不承認是孩子的生父。

▲ 4歲的娜薇是拜登第7名孫兒。（IG圖片）

DNA確認關係 拜登家族仍不承認

事實上，2019年亨特已做了DNA親子鑑定，法院確認亨特和娜薇是父女關係，但拜登家族依然不承認孫女，拜登每次仍對外聲稱自己只有6個孫，從未提及娜薇。2020年3月，亨特為息事寧人，曾支付高額賠償金與Roberts和解。

不過，Roberts於今年5月再控告亨特拖欠贍養費多時，兩人再次對簿公堂。官司直到今年6月審結，雙方於阿肯色州法院達成兒童扶養協議，亨特可以每月減少2萬美元撫養費，但要提供一些畫作給娜薇。Roberts則放棄讓娜薇冠上拜登姓氏。

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責任編輯︰王明芳