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【名人豪宅】日本電視台參觀香港富商之家　87歲趙世曾豪宅逐格睇【多圖】

娛樂 13:24 2023/07/30

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

日本富士電視台節目アンタッチャブるTV（untouchable TV）到訪趙世曾的豪宅。

日本富士電視台節目アンタッチャブるTV（untouchable TV）最近到訪香港的淺水灣、赤柱和維多利亞港，參觀本地的豪宅。

甚少露面的房地產及建築設計上市公司創始人、87歲的香港富商趙世曾獲邀擔任其中一位嘉賓，節目組到趙世曾的豪宅參觀，更指其豪宅的大小約等於東京巨蛋。

【風流富商】86歲趙世曾拖女伴行銅鑼灣　一生風流豪言女友遍世界各地

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參觀奢華豪宅

節目組到訪趙世曾的豪宅，進入豪宅大門前有一條很長的山路，玄關位置設有私人魚池及植物園，被一片翠綠包圍。

豪宅為複式單位，華麗的裝修配以各款家俱，連同私人泳池及無敵海景，極盡奢華。

豪宅內有很多珍貴的收藏品，包括中東王族送的禮物、西班牙藝術家安吉爾· 奧特羅的作品等，每一件都價值連城。

【豪宅爆竊案】趙世曾域多利道獨立屋遭爆竊　損失兩隻共值103萬的手錶及約40萬現金

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罕見單位數車牌

趙世曾名下有多部名車，其中一部車的車牌號碼只有一位數字，並為「4」，絕非人人能擁有。

香港早年的1至20號車牌屬政府高官及議員持有，不過如今除了1號車牌歸現任警務處處長專屬外，其他數字已作公開拍賣，而4號車牌現屬於趙世曾。

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撰文 : Topick柴犬出動

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