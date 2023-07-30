【離奇命案】北海道無頭男屍案揭一家三口恐怖合謀　小學同學爆曾遭持刀攻擊

▲ 北海道無頭男屍案揭一家三口恐怖合謀，小學同學爆曾遭持刀攻擊。

日本北海道近日發生一宗砍頭命案，一名62歲男子在一間旅館被殺害並遭砍頭。警方先後拘捕疑犯一家三口，包括29歲女兒田村瑠奈、59歲醫生父親田村修及60歲母親田村浩子，而死者的頭顱亦於3人家中被發現。

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綜合日媒報道，7月2日，札幌著名紅燈區薄野（ススキノ）的Hotel LET'S酒店中發現一具無頭男屍，死者為62歲的浦仁志。警方表示，田村瑠奈砍下死者的頭顱後，由父親田村修開車接載離開，並將人頭帶回家放置，而母親浩子也被證實知情且參與計劃之中，是一家三口合謀犯案。

小學同學爆曾被持刀攻擊

據報道，一名自稱是田村瑠奈的小學同學表示，五年級時與田村瑠奈同班，並指出田村瑠奈有著獨特氣質，是個奇怪的孩子。他稱曾有一次因田村瑠奈穿了一件看起來有點昂貴的連身裙，於是向她開玩笑。

未料，田村瑠奈竟拿著鎅刀追著他跑，還壓在他身上用刀架頸說︰「下次再說就直接刺下去了」。他表示，幸好當時周圍的同學及時阻止，他才沒有受傷。而另一名同級生亦指出，田村瑠奈性格與他人格格不入，經常沒有返學，甚至畢業旅行時也是老師多次勸説才參加。

一家三口行爲怪異

而根據田村家鄰居的描述，疑犯父母對女兒一直溺愛有加，惟案發約1年前，三人家中似乎出現變卦。鄰居稱，母親田村浩子似乎是個溫柔的人。而一名田村浩子的熟人亦指出，她以前是美術館的職員，很會畫畫，也喜歡園藝，還會飼養昆蟲並DIY飼育箱給幼蟲居住。

但幾個月前，田村浩子的行為變得有些奇怪。

去她家按門鈴也不回應，即使在有人的時候上門拜訪，也都說浩子早上七點就出門不在家。

另一名鄰居則提到，時常見到田村修站在家門口食杯麵，或在車內吃便當；有時深夜還看到田村修坐在車子裡，似乎一直在車裡連家門都沒入。

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報道又指出，死者浦仁志與田村瑠奈在今年5、6月間認識，死者生前有女服癖，但性向是女性。田村瑠奈的祖父近日接受媒體訪問時透露，瑠奈很排斥與異性接觸，但看到死者穿女裝，便放下戒心，以為對方是女性，未料卻遭對方帶到酒店侵犯。

事後，死者向瑠奈父母承諾不會再出現在瑠奈面前，但後來卻再次與她聯絡。田村浩子供稱，因女兒遭到浦仁志的暴力對待才會出此下策，而警方目前仍在調查其說法的真實性。

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責任編輯：羅嘉欣