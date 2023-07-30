【開心香港】把握機會「樂聚維港嘉年華」最後3天　維港水上煙火觀賞指南

親臨灣仔海濱感受至 CHILL 盛夏夜！支持「開心香港」、由香港旅發局主辦的「樂聚維港嘉年華」來到最後兩星期，今晚、下周六及周日活動，將繼續為大家送上多元娛樂節目，萬勿錯過的「幻彩詠香江」水上煙火特效，立即留意以下活動指南，把握機會享受悠閒盛夏夜。

不可錯過節目一：近距離欣賞「幻彩詠香江」水上煙火特效

「樂聚維港嘉年華」「幻彩詠香江」水上煙火特效，備受市民旅客歡迎，不少旅客都提早到灣仔海濱，希望「霸定靚位」近距離觀賞絢麗多彩的煙火，特別是一開首綻送出「HK」的煙火特效，點亮維港夜空，想知如何拍攝到最佳效果，立即留意以下觀賞指南：

- 最住拍攝時間

水上煙火特效於嘉年華舉行日子，在晚上 20:00 準時上演

如果想拍到一開首出現的「HK」的煙火特效，建議大家提早準備好相機等待，表演的第一秒就出現！

整個煙花表演持續10分鐘，最後3分鐘是另一高潮所在，記得留意到最後！



- 最佳觀賞位置

「樂聚維港嘉年華」於灣仔海濱一帶舉行，想佔據一個有利觀看位置看到最美的煙火，可從港鐵會展站 A2 出口出來，順著維港嘉年華的指示牌一路前行就能到達海濱長廊，現場也會有工作人員，可以諮詢煙花觀看位置。

不可錯過節目二：花樣百出的街頭表演

本地及海外的表演者及表演團體齊聚灣仔海濱長廊，每周帶來不同主題的的表演，為大家帶來獨一無二的新鮮體驗。

今周以「部落狂歡派對」為主題，帶領大家走入充滿異國風情的各大部落：重點推介：

以非洲大象為藍本的 Eesha Elephant，曾於澳洲不同地區巡迴演出後首度來港獻技，栩栩如生的牠幾可亂真，更會隨時發出叫聲，與大人小朋友互動！

3.4 米高的高蹺三人組將以一身充滿異國風情的紅色裝扮，獻上奇特又美妙的演出！

下周的街頭表演，為大家帶來升級趣味及驚喜，來自悉尼和墨爾本的海鷗群，不時擺出趣怪姿勢；國際級雜技藝人 Andy Comics 更將表演馬戲，並融入雜耍、魔術、花式單輪車等特技。

不可錯過節目三：讓人心跳加速的極限運動表演

X-game 極限運動熱潮直捲全球，深受年輕人及一家大小歡迎，多名來自香港、內地及日本的頂級好手一同切磋技藝，本地街舞團亦大展地板舞技。今個星期推介成立逾 20 年的本地街舞團 Buddy Crew 大展舞技，把強勁節拍融入身體，轉化成充滿 爆發力的動作，熱血激昂令全場升溫！

下周的表演者更有國家隊滑板選手、年僅 14 歲的陳燁、「香港滑板界一哥」陸俊彥、李嘉龍及于朗多名香港亞運代表，展現高難度花式，加上曾參加多項大賽的 BMX 單車代表一展絕活，連串驚喜動作，令人熱血沸騰！

不可錯過節目四：多元音樂的維港水上音樂會

嘉年華需要持票入場的維港水上音樂會，來到最後六場，今晚繼續以「廣東流行匯」為題，邀請到一眾超班唱將，包括陳葦璇、JNYBeatz、陳健安及周國賢本地唱手，以動人歌喉把耳熟能詳的廣東歌送給大家。

下周以「電音狂熱」為主題， 邀請一班亞洲頂尖 DJ 音樂人及歌手，炮製「電音」Party，當中邀請泰國新生代歌手 TYTAN、南韓 Rapper Reddy、超強 R&B 創作女聲 Karencici 及本港人氣新生代歌手 Tyson Yoshi 等，已於旅發局電子平台，領取免費門票的朋友，記得提早到場！

嘉年華在灣仔渡輪碼頭附近更設有草地休憩區，直播音樂會表演。大家可以在海邊坐下來慢慢chill，或是到「盛夏飲品小食」區，享用各式各樣的美食。