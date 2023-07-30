【周末好去處】樂聚維港嘉年華周六日續舉行　維港水上煙火近距離綻放

▲ 「幻彩詠香江」水上煙火特效。

由香港旅發局主辦的「樂聚維港嘉年華」踏入最後兩星期，活動包括「幻彩詠香江」水上煙火特效、街頭及極限運動表演、維港水上音樂會等。

「幻彩詠香江」水上煙火特效

水上煙火特效於嘉年華舉行日子，在晚上8時準時上演 ，如果想拍到一開首出現的「HK」的煙火特效，可提早準備好相機等待，整個煙花表演持續10分鐘。

街頭表演

本地及海外的表演者及表演團體齊聚灣仔海濱長廊，每周帶來不同主題的的表演。今周以「部落狂歡派對」為主題，以非洲大象為藍本的Eesha Elephant，曾於澳洲不同地區巡迴演出後首度來港獻技，栩栩如生的牠幾可亂真，更會隨時發出叫聲，與大人小朋友互動；3.4米高的高蹺三人組將以一身充滿異國風情的紅色裝扮表演。

至於下周的街頭表演，來自悉尼和墨爾本的海鷗群，不時擺出趣怪姿勢；國際級雜技藝人Andy Comics 更將表演馬戲，並融入雜耍、魔術、花式單輪車等特技。

極限運動表演

多名來自香港、內地及日本的頂級好手一同切磋技藝，本地街舞團亦大展地板舞技。本星期成立逾20年的本地街舞團Buddy Crew將大展舞技。而下周的表演者更有國家隊滑板選手、年僅14歲的陳燁、「香港滑板界一哥」陸俊彥、李嘉龍及于朗多名香港亞運代表，展現高難度花式，加上曾參加多項大賽的BMX單車代表一展絕活。

維港水上音樂會

嘉年華需要持票入場的維港水上音樂會，來到最後6場，今晚繼續以「廣東流行匯」為題，邀請到陳葦璇、JNYBeatz、陳健安及周國賢，以動人歌喉把耳熟能詳的廣東歌送給大家。

下周以「電音狂熱」為主題，邀請一班亞洲頂尖DJ音樂人及歌手，炮製「電音」Party，包括泰國新生代歌手TYTAN、南韓Rapper Reddy、超強R&B創作女聲Karencici及本港人氣新生代歌手Tyson Yoshi等。

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記者：黃穎津