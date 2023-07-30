【借錢黨變身】操普通話3人街頭求買食物　好心港女落疊後悔︰我係咪俾人呃？

▲ 有港女在堅尼地城被3名操普通話的男女求買食物，港女好心購買後，發覺自己受騙。

各區街頭不時出現操普通話的「借錢黨」，向途人求借小額現金，一名港女昨日（29日）在網上宣稱被操普通話的3名男女請求買食物，她不虞有詐，帶3人到附近便利店購買飲品和飯糰等。對方聲稱翌日會以支付寶還款，後來港女回想覺得自己受騙，因此發文警醒街坊留意。

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該名好心港女在faceboo群組「西環變幻時」發文，並附上兩張照片。港女在帖文稱，昨晚約7時20分，在￼堅尼地城卑路乍街一家便利店門口遇到3名衣着光鮮、操普通話的人，包括一名高大男子及一胖一瘦的女子，他們聲稱支付寶被限額未能提款，問港女能否為他們在附近購買食物，並聲稱翌日會透過支付寶還錢。

雖然港女半信半疑，但見他們「扮慘」，就稱可以到附近便利店請他們食三文治及飲品，最後花了107元買飲品和飯糰等，但港女思前想後，覺得自己已受騙，故提醒網民小心。

希望佢哋唔係講大話啦，但諗吓諗吓又好似係呃人，算啦，只係$100。如果近來大家再遇到，千祈不要理會，可以建議佢哋報警，中國領事館一定幫到佢哋！

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返便利店退飯糰換成朱古力

她拍下其中一名男子背影的照片，可見他身穿黑衣，但匆忙間未能影到另外兩名女子。而另一張照片可見她購買了數支飲品、3個飯糰及1件蛋糕，「佢哋仲想買幾包朱古力，我話太貴啦，我唔肯請，呢度盛為（惠）$107。」

帖文引起網民熱論，有人直指這是借錢黨進化，「明白直接真金白銀呃現金比較困難，而家最起碼都呃到一餐飲食」；有網民也指出沒可能3人帳戶同時被限額；有人則勸告港女，別輕視只騙少少金額，「你嘅少少善心，就係騙子們嘅動力。唔好以為算啦俾人呃少少無所謂，你係助長緊佢地嘅威風。」

3男女轉戰銅鑼灣

其後，有網民稱獲便利店收銀妹妹告知，3人其後拿該3個飯團退換了一盒朱古力和兩條繽紛樂。樓主感到難以置信︰「你真係認真嗎？其實七仔妹妹應該提點我吧，見我俾人呃都唔幫我。」網民回覆稱，收銀妹妹以為他們相識，所以未有為意，事後也感到自責。

此外，有網民在銅鑼灣街頭影到該3男女出沒，呼籲各區人士小心，以免再上當。

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責任編輯︰王明芳