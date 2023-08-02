【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】

由ERROR、周家怡、譚旻萱、郭思主演的電影《陰目偵信》即將上映，ERROR的梁業（肥仔）、何啓華（阿Dee）、吳保錡（保錡）一同接受TOPick專訪暢談拍攝趣事！

未有現身的郭嘉駿（193）被好兄弟們選為「NG王」，保錡問阿Dee ：「那為何不選擇郭思呢？」 ，場面搞笑。

ERROR全員主演電影《陰目偵信》8月上映 DeeGor揚言：脫胎換骨的演出

肥仔「真人上陣」

ERROR四子首度一同主演電影，飾演靈異偵探社的成員，戲內戲外一同「拍住上」。談到戲中的動作戲，阿Dee指自己動作戲相對多，更大爆肥仔勇於「真人上陣」。

肥仔說：「我想說不知唯獨是我沒有很多替身位。」Dee哥馬上回應：「不是，你在現場親口說不用替身。」肥仔激動地表示：「我在何時有說過？」

保錡再「爆料」：「你曾說過你是新一代洪金寶，你要接他的棒，你說得出這句說話，別人就不會準備替身。我一下子便說『我是垃圾』， 別人就會替我準備替身。」

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阿Dee「得罪」黃大仙街坊？

提到拍攝時的難忘事，阿Dee提起一場在天台拍攝的情節：「在天台上飛檐走壁，一踩然後飛出大廈，用了替身也有我自己親身上陣，結果因為飛出去再回來、我又在保護頭部時，橫隔膜的肌肉內側被扯傷了！」

阿Dee對當晚受傷大感飲恨，事關他指當自己意識到動作該怎樣做得好看時，就是自己受傷後的一剎那。

阿Dee說罷受傷經過後，肥仔大爆劇組當晚被街坊大罵，他稱：「他（阿Dee）在凌晨大叫『我係小太郎』，街坊就拍下片段放至『黃大仙關注組』。」

「小太郎」阿Dee笑著說：「街坊指半夜三更在大叫史泰龍，不好意思，黃大仙的街坊，不好意思，請支持香港電影工業。」

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保錡受傷關肥仔事

肥仔稱在拍攝動作戲時被三位行內最「大隻」的師傅同時吊起自己，幸好也因穿好裝備而未有受傷。

保錡把握機會作出「投訴」，稱自己拍攝時被肥仔壓著腳，「有一場戲，肥仔就長期壓在我的左腳上，我的右腳韌帶本來就撕裂，拍畢該鏡頭後就觸發了舊患。」

肥仔回應道：「你屈我，你在當天也沒有說過是由我弄傷你。」阿Dee指自己也記得是肥仔的問題，「你真的把全部力都給了我們（阿Dee、保錡、193）。」

敬業的保錡說：「最重要做得好，受傷也是其次，不過如果可以claim的話就更好。」

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193獲選「NG王」

肥仔在電影中飾演擁有陰陽眼能力的石仔，他笑稱現實中的自己真的沒有看過鬼，Dee哥趁機說：「他在大部份時間也是在睡覺，有的話也不知道。」

193與阿Dee在戲中比較多需「吊威也」，193更成為兄弟間票選的「NG王」，阿Dee、肥仔說：「那就選今天不在的193」。 保錡馬上問：「那為何不選擇郭思呢？」三人馬上哈哈大笑。

阿Dee也說出現場情況：「拍攝現場的時間也很緊湊，大家的演出也很精準，不知道是這個原因抑或是導演把要求降低，我不懂得分辨」。

▲ 193（劇照）

ERROR三子愛周家怡

肥仔一講起劇中對手黃正宜（阿正） 就大呼：「一講就知正啦」，他透露在拍攝前要求與阿正「真咀嘴」，並強調只是對方不願意，「是『真咀』， 她有點怯，我便『一嘢車埋去』。」

阿Dee更正：「不要聽他說，他們沒有『真咀』。」他又笑指阿正不想把螢幕初吻獻給肥仔呢！

當被問到如要交換劇中的女拍檔，保錡、肥仔、阿Dee先後選擇周家怡，肥仔直言：「周家怡很富有，可以養我們。」保錡也大讚家怡，「一，富有；二，漂亮；三，長得高」。

阿Dee則覺得家怡是最富經驗，他解釋：「是指演戲最有經驗，在她身上學到很多。有水準的演員是不同，我與三位隊友演戲就學了不好的手勢、習慣」。

▲ 肥仔、阿Dee、保錡也相當喜愛周家怡！（越玲瓏 攝）

與譚旻萱＋郭思合作

未有被ERROR三子選中的譚旻萱（Mandy）、郭思，阿Dee讚Mandy是很醒目的新人、很認真，並指ERROR兄弟經常在欺負郭思，保錡警告他：「你不要說成是玩。」

阿Dee連忙更改說法，「他們不斷對郭思作出集中力提示，希望郭思可以繼續集中，所以他們就不斷與她說話。」

▲ ERROR與譚旻萱（Mandy）、郭思合作。（劇照）

肥仔直指郭思對ERROR不太尊重，「她說聽過193的《經洲公路193》」。保錡補充：「她說：『我聽過你的《猥瑣》』，然後她唱《蒙著嘴說愛你》，她真的不認識我們。」

至於「籃球女神」Mandy與肥仔都有交流，皆因Mandy、肥仔、193曾一同打籃球。保錡稱他們是「打友誼波」，指很多人打籃球也會打友誼波，Dee哥幫忙解話：「大家在切磋球技，不是真的在鬥波」。

ERROR在「四缺一」的情況下也保持發放笑料，成軍以來建立的默契果然不惹少！

髮型：Man Chan @CHIC Private I Salon、Harris Lai @CHIC Private I Salon

化妝：Cori Wong @ Annie G Chan Makeup Centre、Yumi Cheung @ Annie G Chan Makeup Centre

造型: Calvin Wong

場地：梁煙號

記者：陳淑霖

最新影片推介： 吳岱融專訪

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