【破毒強人】胡定欣自信眼神勁搶鏡　張曦雯鍛鍊體能做打女

▲ 《破毒強人》

由陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等參演的TVB新劇《破毒強人》將接棒《靈戲逼人》明晚（7月31日）起播出。

曾打造多個經典強人系列的羅永賢，是次再與金牌拍檔編審黃偉強打造全新劇集《破毒強人》，透過「一代毒王」文華的復仇故事，展現張力十足的正邪對立港式警匪片。

【破毒強人】陳豪再演反派感雀躍盼有驚喜 胡定欣不怕屢演女強人觀眾冇新鮮感

胡定欣演金融女強人

《破毒強人》除男主角備受關注，女主角陣容亦相當矚目，之前憑《廉政狙擊》屠敏贏盡好評的視后級人馬胡定欣，繼《白色強人》及《廉政》後再戰女強人角色，飾演見錢開眼的金融女強人章琳。

在TVB官方發放的首輪角色預告片中，章琳一句：「我真係好鍾意錢，用幾千萬嚟積一個福，我真係唔捨得」，配以定欣強勢且充滿野心及自信的眼神，相當搶戲。

張曦雯盡展腿功

至於飾演毒品調查科行動組高級督察Jackie的張曦雯（Kelly），除為塑造角色強悍感專誠短髮上陣，更要應付連串動作場面。

TVB在今早（7月30日）發放Kelly開劇前接受動作訓練的花絮片，片中Kelly除了要與劇中拍檔反覆練習走位，更要不停練習起飛腳、對打、開槍及前滾翻等不同動作；其間Kelly除了起飛腳時又直又高盡顯好腿功，開槍時亦型格十足兼雙眼有火。

事前做足功夫

對於在劇中動作連場，Kelly笑言要做足事前準備功夫，除接受特訓，還要私下多做運動：「要開始鍛鍊番多啲，先應付到咁多動作戲。其實第一日練完已經痛咗一日，估計今日（第二天動作訓練）再練嚟緊都會痛幾日。」

與Kelly合作無間的Marco則大讚Kelly相當專業，為演Madam演得更神似，更專誠向警察朋友取經、了解警察生活及工作日常，Marco說：「劇入面啲人叫Jackie做阿Dam，就係Kelly佢建議嘅。我覺得佢無論聲線、表情同落指令個樣，都係入型入格。」

「背稿王」何廣沛

另一值得期待的角色，是何廣沛飾演的啞巴外送員徐安樂，為賺錢脫貧、讓妹妹及青梅竹馬的阿Wing（郭柏妍飾）有更好生活，安樂毅然走上運毒歪路，並與陳豪飾演的「一代毒王」文華及章琳結下不解緣。

出名是「背稿王」的廣沛，是次首度挑戰全手語演出，並坦承終於畀「對白」考起：「之前當然有上堂學過啦，真係成個鐘都比手語唔出聲㗎。」

他續指：「但正式拍嗰陣難度好高，因為真係唔止背對白咁簡單，好多時都會做做吓唔記得點做落去，搞到係咁NG，大家之後睇花絮片就會明。有時反覆係咁做手語，都試過抽筋同埋手指打結。」

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