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杜德偉澳門個唱多謝「蘇芮」冇現身　無懼年齡數字：感謝歌迷共同成長

娛樂 14:25 2023/07/30

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

杜德偉（Alex）在昨晚（7月29日）於澳門舉行《起來GET UP 2023 杜德偉世界巡迴演唱會－澳門站》，演唱會順利完滿結束。

演唱會上Alex首先歡迎一眾歌迷，亦感謝大家耐心等候3年再次見面，Alex在唱到名曲《脫掉》時掀起全場高潮脫下長褲，下身只剩貼身短褲，非常火辣性感，而囝囝AJ在台下同樣極為興奮，手舞足蹈跳足全程跟爸爸遠距離共舞。

杜德偉：數字唔可怕
 
今次重啟演唱會，Alex落足心思去跟現場歌迷交流並盡吐心聲，在每一首歌前後都留時間跟大家聊天，演唱會就似家庭聚會一樣，非常親切窩心。

出道接近40年的Alex自爆：「以前好驚講呢啲數字，怕人哋聽咗覺得我好老。不過我而家諗通咗，數字一啲都唔可怕，現場有跟着我一齊成長嘅歌迷朋友，呢啲數字對於佢哋來講就好似一架列車，乘載着佢哋嘅青春。」

似倒流返20幾歲
 
由於7月接連有颱風「訪港」，眾人一度擔心超強颱風杜蘇芮會吹正港澳，Alex因此搞笑地說：「今晚可以順利開演唱會，真係要多謝一個朋友，佢就係蘇芮！  好彩佢冇嚟你哋先至可以坐喺度！開show前，我已經打咗電話俾真正嗰個蘇芮多謝佢，仲順便約埋佢下次一齊唱《酒干倘賣無》。希望日後有機會可以邀請她做我的演唱會嘉賓。」
 
直到演唱會尾聲，感性的Alex仍未停止跟歌迷們表白，直言：「今晚我要多謝在坐的每一位，尤其是多年來一直支持我的歌迷朋友，每次看到你們在台下好熱情咁跟着我一齊唱歌嘅樣，時光就好似倒流返去我仍是20幾歲時，你哋也變成以前放學後嚟睇我嘅𡃁仔𡃁妹。多謝你哋，有你哋我先可以一直喺舞台上表演，繼續唱歌跳舞。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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杜德偉 歌手 演唱會

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