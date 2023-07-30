【樂壇校長】譚校長體重急跌立即勤做運動　譚詠麟豪宅健身飽覽維港海景

▲ 人稱「譚校長」的譚詠麟分享身體情況。

人稱「譚校長」的譚詠麟早前於廣州演出時身體不適，他自爆於4天內跌了15磅，令粉絲十分緊張。

不過向來著重健康的譚詠麟在家中勤做運動，他更自拍健身情況讓粉絲放心，健身照片更令其半山豪宅曝光！

【樂壇校長】譚詠麟患病4日體重急跌15磅 臉頰凹陷粉絲憂阿倫健康響警號

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譚校長體重急跌

譚詠麟早前於微博分享身體轉差的消息，並謂：

一場廣州海心沙演唱會從上台前到演出完畢之後汗水令我減輕了5 －6斤😅所以要馬上補倉😁，順帶一問前晚看過的朋友有什麼意見及想法呢？🧐可以讓我作為一個參考🤔 ​​​

【溫拿樂隊】陳友透露譚詠麟病後降17磅 五虎講告別演唱會後路向

▲ 飽覽維港海景。（微博圖片）

他跟大家交代情況：

在7月10號那天發完對上那條微博之後真的……病了，醫生說流失汗水太多變成沒有抵抗力比機會病菌入侵總共瘦了15磅尚有下滑跡象🧐不過今天早上已有好轉開始有胃口食返嘢了😉💪👌 ​​​

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譚校長逐漸康復

為免令粉絲擔心，譚詠麟經常跟大家分享近況：

多謝大家連日來的關心！🙏其實有部份訊息是被過份渲染了🧐自己身體訊息自己最清楚👌咳是減少80%以上，只有輕微的幾聲👌體力休息了數天後有想出去踢波的感覺😜但礙於天氣不好作罷（香港醞釀颱風）🤷🏻‍♂️只在跑步機上慢跑🏃幾公里作試点😉一切盡在掌控中😁不過瘦的指標已開始反彈……心中忐😋忑🤔請大家不用擔心一個成熟的（成年25公歲年輕人）

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勤做運動的他說：

經過連日來的操練及趕進度💪身體已慢慢從上正軌😁！不過大家不用擔心你們喜愛看的肚肌還在😉我多多少少會把它保留😜 ​​​

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