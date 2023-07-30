【補習社結業】翹英教育5分校全線結業　500名家長苦主追討個別損失高達5萬元

▲ 全港設有5間補習中心的翹英教育（Brilliant Education）昨日（29日）宣布全線結業。圖為何文田分校。（曾秋文攝）

全港設有5間補習中心的翹英教育（Brilliant Education）昨日（29日）宣布全線結業，校方在補習中心貼出告示，稱「已完成歷史任務」，旗下所有補習中心即日起關閉，惟未有交代結業原因。有何文田分校家長表示，校方早前收取約280名家長提交的學費，卻未能提供課堂，甚至不肯退款；有受影響家長成立「苦主群組」，至今有超過500人加入，揭示損失金額達數千至5萬元不等。

翹英教育昨日在各間分校貼出結業告示，宣布全線結業，惟未有詳細交代結業原因，僅稱已「完成歷史任務」。告示中，並無提及退還學費等安排，僅列明將安排向學生寄還獎狀、證書等私人物品；並要求家長須於本周六（8月5日）下午5時前，將地址發送至指定手機號碼或電郵，以便安排，逾時不作處理。

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有家長向傳媒表示，約280名何文田分校家長提交學費後，未獲校方提供課堂之餘，亦不肯退款，事件以致未能安排小朋友上暑期班課程。她亦表示，甚至有家長損失高達5萬元，用作預先繳付1個學年的學費及放學接送費，合共50,460元，然而其子女皆為新生，未曾上過有關課程；該名家長更是透過社交網站，才得悉補習社結業的消息。

亦有受影響家長成立「苦主群組」追討欠款，至今有超過500人加入；群組內的短訊揭示家長損失金額達數千至5萬元不等。更有曾於補習中心任教的老師指，校方行政管理混亂，課程收費不統一，自己曾遭校方拖欠薪金，故決定離職。

事件中，家長陸續報警求助。警方指於昨日接獲2宗相關報案，涉及商戶結業，顧客未能取回預繳費用，暫時列作雜項處理；消委會亦指，至今接獲1宗相關投訴，涉及已預繳學費但未獲安排課堂。

消委會提醒，如遇上商戶結業，消費者又以信用卡支付費用，可嘗試要求發卡公司代為申請退回尚未使用的預繳款項，並最好光顧信譽良好的商戶，避免預繳大額費用，減低風險。

與翹英教育中心合作的大教香港（Eye Level），亦早於7月26日向家長發通告表示，對於翹英教育中心教師運作安排不當，及對家長及學員帶來影響及不便，深感遺憾，並就對方達反合作協議，決定與其結束合作關係；同時強調翹英僅以加盟形式在其4間教育中心提供Eye Level課程。

翻查資料，翹英教育中心創立於1996年，中心分校包括康怡、柴灣、筲箕灣、何文田及小西灣；翹英教育董事彭芷彤亦曾任多間教育及海外升學顧問公司董事，部分已經解散，彭芷彤回覆傳媒查詢時表示，由於近期太多負面信息，教師工作受到影響，但指目前正商討重開部分中心的事宜，可能有家長願意接手，但不會繼續營運何文田分校的業務。

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記者：梁凱婷



