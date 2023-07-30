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【過量母乳】3孩媽患罕見病日產5.6公升母乳　9年捐1600公升破世界紀錄

食用安全 17:40 2023/07/30

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3孩媽患罕見病，日產5.6公升母乳，9年捐1600公升破世績。

美國一名3孩母親因罹患罕見病，導致每日都會產生逾5.6公升母乳。她每天堅持使用吸奶器約5小時，並將母乳捐給貧困家庭，9年以來她已捐贈超過1,600公升奶水，更創下了健力氏世界紀錄。

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綜合外媒報道，來自美國俄勒岡州的Elisabeth Anderson-Sierra是3個孩子的媽媽，於2014年生下大女兒Isabella，3個月後她被醫生診斷患有「泌乳過多綜合症（Hyperlactation Syndrome）」。

醫生告知她可以透過服用藥物以減少泌乳激素的分泌，但可能會導致無法提供充足母乳給女兒，於是Elisabeth決定透過密切監測、醫療護理及檢測來確保身體健康。

正常的泌乳時期應在懷孕16至22周之間，但Elisabeth在14周就開始了。懷孕20周時，她每天能分泌約887毫升的母乳，必須在胸前蓋上毛巾吸收母乳。

女性在分娩後腦下垂體略為增大屬正常情況，通常會恢復，但Elisabeth沒有。從懷孕到生產後，她家中廚房的雪櫃全被母乳塞爆。她坦言，泌乳其實比懷孕更不舒服。

我女兒Isabella出生後，我仍繼續分泌大量母乳，且在哺乳前必須先泵奶，否則女兒會因奶水過多而嗆到。

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但分泌過多母乳為她的生活帶來了許多不便，因需要經常擠奶，Elisabeth幾乎足不出戶。為了不浪費奶水，她開始將母乳轉贈當地婦產科，接着是加州一家大型母乳銀行，還有其他在Facebook上直接聯絡她的媽媽們。

至今，她已向全美各地捐贈逾1,600公升的母乳，並創下健力氏世界紀錄，她期盼能有更多女性加入捐乳行列。而目前，待7個月的小兒子斷奶後，她考慮進行乳房切除手術，回歸正常生活，不過在那之前，她表示仍會持續捐贈母乳。

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責任編輯：羅嘉欣

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