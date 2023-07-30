  • 29°C
香港時間 : 2023730日 (週日) 17:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生仔直擊】孫慧雪公開血淋淋生B過程　細仔重9磅震驚醫護哭聲響絕嬰兒房　

育兒經 16:49 2023/07/30

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

孫慧雪公開血淋淋生B過程影片，並透露細仔重達9磅，震驚在場醫護。

41歲靚媽孫慧雪（雪雪）再為人母，26日在個人社交平台宣布誕下細仔。自雪雪懷胎以來，都可見她挺著巨肚，預料將誕下巨B，昨日（29日）她在IG分享生仔直擊vlog，並講明「生仔過程全紀錄，驚就唔好睇啦！」雪雪透露細仔出世時重達9磅，震驚在場的醫護人員。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】家有3人2犬5貓　90後女生樂做全職媽媽湊「8仔女」

孫慧雪在IG分享了自己剖腹生仔的影片，並撰長文分享媽媽心聲，感謝大家祝福。她透露細仔重達9磅，與哥哥Riley出世時不唔多，為了誕下兩名重磅兒子，導致她的肚皮鬆弛，未來要努力修身。

因為兩胎都比較大，所以我嘅腹直肌鬆晒，生完個肚都好似有5個月咁，所以今次要花啲功夫修身啦！

點擊圖片放大
+8
+7

不過，雪雪稱目前最重要是吸收更多營養，提供優質母乳餵哺BB，「因為佢體格較大，對奶量嘅需求都比較大，所以我呢幾日差唔多飲咗平時半年嘅湯水。」兩胎出世相隔6年，雪雪坦言要重新適應湊B節奏，現時湊B生活很忙碌，呼籲朋友們靜待她坐完月出關再相聚。

雪雪靚住同BB影第一張合照。（IG圖片）

老公大仔爭改名

雪雪笑稱現時細仔未有名字，但老公和大仔爭住改名，仍未達成共識。她特別感謝醫療團隊極速幫她進行剖腹產，並悉心照料她我和BB，她更笑說，護士覺得細仔的喊聲震耳欲聾，「姑娘話BB啲喊聲真係好大，響絕嬰兒室，打擾了！」

點擊圖片放大
+6
+5

片中見到雪雪身處養和醫院，對着無敵馬場景待產，之後鏡頭一轉進入產房，有老公羅天彥（Edwin）陪產，全程緊握雪雪的手安慰著。心情緊張的雪雪向老公表示，比起上一胎，今次感受到BB更多郁動。老公亦好識做為雪雪整理頭髮，讓她有個靚樣與BB影第一張相。

轉眼間兩人的細仔出世，鏡頭直擊BB出世一刻，而血淋淋的生B畫面已作黑白處理。在場醫護見到BB即高呼︰「嘩！好大呀！」B仔一出世即大聲爆喊，但雪雪輕輕摸他面頰後，他就馬上安靜。之後BB被送入嬰兒室，哥哥Riley去探望BB時也相當興奮，不斷撫摸BB，相信他一定會好錫細佬！

孫慧雪專訪談懷孕心情，為生仔曾打近百針，即睇【下一頁】

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
20:18 2023/05/05
【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
12:09 2023/07/03
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
【安胎針】孫慧雪懷大仔曾被醫生冷待險流產　靠廉價安胎針保BB一命【附醫生解說】
11:53 2023/02/10
【安胎針】孫慧雪懷大仔曾被醫生冷待險流產　靠廉價安胎針保BB一命【附醫生解說】

你可能感興趣

【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
20:18 2023/05/05
【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
12:09 2023/07/03
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
【安胎針】孫慧雪懷大仔曾被醫生冷待險流產　靠廉價安胎針保BB一命【附醫生解說】
11:53 2023/02/10
【安胎針】孫慧雪懷大仔曾被醫生冷待險流產　靠廉價安胎針保BB一命【附醫生解說】
生育 新手爸媽 爸媽心聲 懷孕 孫慧雪 養和醫院

最高瀏覽

【請食飯黨】內地女騙徒觀塘街頭「搵食」 遭港男絕招KO事敗速逃
17:23 2023/07/28
【請食飯黨】內地女騙徒觀塘街頭「搵食」 遭港男絕招KO事敗速逃
【超市放題】AEON推任裝放題　焦點：一盒美國車厘子$65
17:19 2023/07/28
【超市放題】AEON推任裝放題　焦點：一盒美國車厘子$65
【離奇命案】北海道無頭男屍案醫生一家三口被捕　揭女兒是啃老族家淪「垃圾屋」
18:30 2023/07/27
【離奇命案】北海道無頭男屍案醫生一家三口被捕　揭女兒是啃老族家淪「垃圾屋」