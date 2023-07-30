【生仔直擊】孫慧雪公開血淋淋生B過程　細仔重9磅震驚醫護哭聲響絕嬰兒房　

▲ 孫慧雪公開血淋淋生B過程影片，並透露細仔重達9磅，震驚在場醫護。

41歲靚媽孫慧雪（雪雪）再為人母，26日在個人社交平台宣布誕下細仔。自雪雪懷胎以來，都可見她挺著巨肚，預料將誕下巨B，昨日（29日）她在IG分享生仔直擊vlog，並講明「生仔過程全紀錄，驚就唔好睇啦！」雪雪透露細仔出世時重達9磅，震驚在場的醫護人員。

最新影片推介︰

孫慧雪在IG分享了自己剖腹生仔的影片，並撰長文分享媽媽心聲，感謝大家祝福。她透露細仔重達9磅，與哥哥Riley出世時不唔多，為了誕下兩名重磅兒子，導致她的肚皮鬆弛，未來要努力修身。

因為兩胎都比較大，所以我嘅腹直肌鬆晒，生完個肚都好似有5個月咁，所以今次要花啲功夫修身啦！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

不過，雪雪稱目前最重要是吸收更多營養，提供優質母乳餵哺BB，「因為佢體格較大，對奶量嘅需求都比較大，所以我呢幾日差唔多飲咗平時半年嘅湯水。」兩胎出世相隔6年，雪雪坦言要重新適應湊B節奏，現時湊B生活很忙碌，呼籲朋友們靜待她坐完月出關再相聚。

▲ 雪雪靚住同BB影第一張合照。（IG圖片）

老公大仔爭改名

雪雪笑稱現時細仔未有名字，但老公和大仔爭住改名，仍未達成共識。她特別感謝醫療團隊極速幫她進行剖腹產，並悉心照料她我和BB，她更笑說，護士覺得細仔的喊聲震耳欲聾，「姑娘話BB啲喊聲真係好大，響絕嬰兒室，打擾了！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

片中見到雪雪身處養和醫院，對着無敵馬場景待產，之後鏡頭一轉進入產房，有老公羅天彥（Edwin）陪產，全程緊握雪雪的手安慰著。心情緊張的雪雪向老公表示，比起上一胎，今次感受到BB更多郁動。老公亦好識做為雪雪整理頭髮，讓她有個靚樣與BB影第一張相。

轉眼間兩人的細仔出世，鏡頭直擊BB出世一刻，而血淋淋的生B畫面已作黑白處理。在場醫護見到BB即高呼︰「嘩！好大呀！」B仔一出世即大聲爆喊，但雪雪輕輕摸他面頰後，他就馬上安靜。之後BB被送入嬰兒室，哥哥Riley去探望BB時也相當興奮，不斷撫摸BB，相信他一定會好錫細佬！

孫慧雪專訪談懷孕心情，為生仔曾打近百針，即睇【下一頁】

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰林綺玲