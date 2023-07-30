【遺棄男童】雙非男童遭棄於廣華醫院　37歲內地母昨入境香港被捕

▲ 被遺棄的男童陳泓儒。

12歲雙非男童陳泓儒日前被母親遺棄在廣華醫院，涉案母親昨日（29日）入境香港被捕。

案情指，男童上周二（18日）隨母由江西乘高鐵來港，入住油麻地一間賓館，至周五（21日）清晨，母親帶男童到廣華醫院求診，聲稱男童腹瀉及咳嗽，並讓他獨自在醫院接受治療。據知母親曾指示兒子，看完醫生便告知護士自己母親被遺棄。

警方在7月22日下午與該名男童的母親取得聯絡，她當時正身處內地，初步表示願意來港接回兒子。

警方今日（30日）表示，得悉該名男童母親昨日晚上入境香港，油尖警區刑事調查隊第五隊經進一步調查後，同日在油麻地區以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕該名37歲持雙程證的姓陳內地女子，她已被暫控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案件將於明日（31日）在九龍城裁判法院提堂。

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記者：黃穎津