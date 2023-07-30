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【香港小姐】黃嘉雯扮芭比騷好身段　Carmaney花生騷：Hi, Barbie! Hi, Ken!【多圖】

娛樂 19:30 2023/07/30

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）早前被爆與上富二代Jordan拍拖，更被爆二人多次結伴外遊，愛得甜蜜。不過或保護愛苗，戀情爆光後，Jordan的賬戶突然「消失」，似乎想低調處理戀情。

不過黃嘉雯似乎有愛情滋潤下愈來愈靚，一向好身材的她在《流行都市》騷長腿、在去年《下流上車族》泳裝上陣已吸引大批宅男，早前在《超級毛特兒大賽》與愛犬影寫真，更獲網民大讚Carmane靚到再選港姐都一樣可奪冠。

【香港小姐】黃嘉雯被爆與大隻富二代拍拖 　多次同遊洩蜜

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【香港小姐】黃嘉雯被爆戀情後首更新IG　Deep V上陣明艷照人【多圖】

Carmane扮Barbie

近期荷里活片《Barbie芭比》大熱，香港不少女藝在個人社交平台上載扮Barbie的相片或短片，Carmane也跟潮流。

她在個人IG上載以粉紅色低胸短裙扮Barbie的相片，大騷好身段，並寫：「Women who will lift and build others, who will love and be loved. ❤️」

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另外，上載一段換不同衣著扮Barbie的短片，如花生騷，寫道：

Hi, Barbie! Hi, Ken!👋🏻

Which outfits do you like the most? 👑👠💍👛💞

不論影片及短片皆被網民大讚又靚又可愛，似乎有愛情滋潤果然更加明豔照人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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