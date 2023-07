【香港小姐】黃嘉雯扮芭比騷好身段　Carmaney花生騷：Hi, Barbie! Hi, Ken!【多圖】

2019年港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)早前被爆與上富二代Jordan拍拖,更被爆二人多次結伴外遊,愛得甜蜜。不過或保護愛苗,戀情爆光後,Jordan的賬戶突然「消失」,似乎想低調處理戀情。

不過黃嘉雯似乎有愛情滋潤下愈來愈靚,一向好身材的她在《流行都市》騷長腿、在去年《下流上車族》泳裝上陣已吸引大批宅男,早前在《超級毛特兒大賽》與愛犬影寫真,更獲網民大讚Carmane靚到再選港姐都一樣可奪冠。

【香港小姐】黃嘉雯被爆與大隻富二代拍拖 多次同遊洩蜜

【香港小姐】黃嘉雯被爆戀情後首更新IG Deep V上陣明艷照人【多圖】

Carmane扮Barbie

近期荷里活片《Barbie芭比》大熱,香港不少女藝在個人社交平台上載扮Barbie的相片或短片,Carmane也跟潮流。

她在個人IG上載以粉紅色低胸短裙扮Barbie的相片,大騷好身段,並寫:「Women who will lift and build others, who will love and be loved. ❤️」

另外,上載一段換不同衣著扮Barbie的短片,如花生騷,寫道:

Hi, Barbie! Hi, Ken!👋🏻 Which outfits do you like the most? 👑👠💍👛💞

不論影片及短片皆被網民大讚又靚又可愛,似乎有愛情滋潤果然更加明豔照人。

