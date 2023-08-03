中大再派署理校長赴立法會　段崇智昨接待葉劉、張宇人、林健鋒參觀「太空大豆」

▲ 葉劉淑儀感謝段崇智百忙中招待。（葉劉淑儀Facebook圖片）

立法會審議中大校董會改組委員會明續開會，不少人關注中大校長段崇智會否親自出席。根據立法會今日上載的出席名單，早前出席會議的中大校董會主席查逸超和副主席陳德霖、常務副校長陳金樑均在列。

和7月21日的委員會會議一樣，陳金樑再度以「署理校長」身份出席會議。7月28日的會議則以「常務副校長」身份出席，當時委員會主席梁美芬就段崇智未出席會議表達不滿，當時查逸超稱，有透過秘書處聯絡校長，但知悉校長有事未能出席會議。

中大：段崇智今日接受醫療程序 醫生建議明休假

中大發言人回覆查詢指，段崇智於今日接受醫療程序，並按醫生建議於明日休假。有關醫療程序在校長8月1日接獲校董會主席有關立法會草案委員會的邀請通知前已安排，已提交證明文件。

行政會議召集人葉劉淑儀今日則在社交平台分享，昨日獲中大邀請，一起參觀「太空大豆」研究項目。同行者包括另外兩位行會成員林健鋒及張宇人。葉劉在文末感謝段崇智百忙中抽空接待。上載的相片中，亦可見段崇智及中大校董會主席查逸超身影。

周二的校董會會議上，據悉亦有校董建議段崇智明日親赴立法會解畫，不過段崇智未作回應。據悉，有議員擬提出動用《立法會（權力及特權）條例》調查中大管治問題，逼段崇智現身。不過，亦有議員希望「不要去到咁盡！」

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