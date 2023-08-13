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【APEC】謝展寰明赴美出席APEC能源部長會議　參觀微軟地熱中心

政治 16:25 2023/08/13

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環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片）

環境及生態局局長謝展寰明日啓程前往美國西雅圖，出席亞太區經濟合作組織（APEC）能源部長會議。

謝展寰將於周二及三（美國時間，下同）出席亞太經合組織能源部長會議，會議主題為「為所有人創造強韌且可持續的未來」。在為期兩天的會議期間，21個成員經濟體的能源部長及高層官員將多方面討論如何加強合作，以加快清潔能源轉型，同時確保區內經濟的可持續和共融發展。討論亦會包括能源行業的減碳進程，加強區內能源抗禦力和安全，並為亞太經合組織成員設立新的能源目標。

其中，周二舉行有關能源行業減碳的討論環節，謝展寰將向其他經濟體分享香港在能源行業減碳方面的策略和工作，包括發展新能源設施，例如海上液化天然氣接收站；設立目標，於2035年或之前停用燃煤作日常發電；加速發展可再生能源；探討與鄰近地區合作以增加使用零碳能源。

逗留美國期間，謝展寰會與其他經濟體代表舉行雙邊會談，在能源議題上就加強合作交換意見。另外，謝展寰亦會參觀新能源設施，包括微軟公司的地熱中心。

機電工程署副署長潘國英亦會出席會議。謝展寰將於周四早上結束行程返港。

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責任編輯：林曉君

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