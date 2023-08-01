【中大改革】查逸超：4月17日立場不變　劉國勳：會上決定跟進越權、管治問題

▲ 中大校董會主席查逸超（右）、副主席陳德霖（左）。（黃建輝攝）

中大校董會下午舉行逾2小時會議，商討議員提出的私人草案。中大校董會主席查逸超會後見記者時表示，校董會立法會與4月17日公告的內容沒有改變，又強調不存在「偏幫」議員，認為校友評議會也是十分重要的持份者。

對於在上周五立法會會議上談及校董會主席權力被架空的問題，查逸超稱沒任何補充，指今日會議是討論修例後的法定人數和過渡安排細節，並不是討論中大管治的問題。

▲ 議員校董張宇人、劉國勳。（黃建輝攝）

議員校董劉國勳透露，就查逸超提及的管治問題、越權問題，會上主席決定有一個跟進行動，劉國勳稱，尊重主席決定，會等跟進行動完結後，按結果再進行跟進。劉國勳形容，會上氣氛尚可，大家對重組方案意見分歧，但校董都希望能改革校董會，「共識是不希望中大成為戰場，希望大家能團結一致。」

▲ 查逸超和陳德霖步出會議室時表現輕鬆。（黃建輝攝）

另一身兼中大校董的工聯會鄧家彪視像參與校董會，形容會議順利完成，「一切向前看，期待中大重新出發。」

香樹輝形容氣氛好 如「開學生會」

中大校董香樹輝會後亦形容，氣氛幾好，「好似以前開學生會咁樣。」

▲ 中大校董香樹輝形容會上氣氛如學生會。（戴朗希攝）

4月17日校董會舉行2023年度第三次會議，會上校董會認可專責組報告，建議檢討三席議員數目，由校友評議會選出一名代表作為大學校董會成員。

被問到立法會議員校董會否由3名減少至2名，校董會副主席陳德霖表示懇請立法會考慮有否需要。

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記者：戴朗希