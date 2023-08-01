【中大改革】校董會會議歷時逾2小時　查逸超：4月17日立場不變

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中大校董會下午舉行逾2小時會議，商討議員提出的私人草案。中大校董會主席查逸超會後見記者時表示，議程涉及條例草案細節，包括法定人數及過渡安排，校董會感謝三位議員在會上解釋細節，亦知悉校友評議會就草案的信件。

被問到在會上有否就議員議案進行表決，查逸超沒正面回應，僅稱4月17日所提出的校董會立場沒改變。查逸超續指，今日會議是討論修例後的法定人數和過渡安排細節，並不是討論中大管治的問題。

查逸超又強調，不存在「偏幫」議員，他認為校友評議會也是十分重要的持份者。對於在上周五立法會會議上談及校董會主席權力被架空的問題，查逸超稱沒任何補充，同時指就著有中大職員聯絡立法會議員作遊說是嚴肅的問題，會繼續作了解。

4月17日校董會舉行2023年度第三次會議，會上校董會認可專責組報告，建議檢討三席議員數目，由校友評議會選出一名代表作為大學校董會成員。

劉國勳：不希望中大成為戰場

身兼校董的民建聯立法會議員劉國勳亦稱會上氣氛上課，大家對重組方案意見分歧，但校董都希望能改革校董會，「不希望中大成為戰場，希望大家能團結一致。」

另一身兼中大校董的工聯會鄧家彪視像參與校董會，形容會議順利完成，「一切向前看，期待中大重新出發。」

香樹輝形容氣氛好 如「開學生會」

中大校董香樹輝會後亦形容，氣氛幾好，「好似以前開學生會咁樣。」

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記者：戴朗希