  • 30°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 18:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中大改革】校董會會議歷時逾2小時　查逸超：4月17日立場不變

政治 18:21 2023/08/01

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

中大校董會下午舉行逾2小時會議，商討議員提出的私人草案。中大校董會主席查逸超會後見記者時表示，議程涉及條例草案細節，包括法定人數及過渡安排，校董會感謝三位議員在會上解釋細節，亦知悉校友評議會就草案的信件。

被問到在會上有否就議員議案進行表決，查逸超沒正面回應，僅稱4月17日所提出的校董會立場沒改變。查逸超續指，今日會議是討論修例後的法定人數和過渡安排細節，並不是討論中大管治的問題。

查逸超又強調，不存在「偏幫」議員，他認為校友評議會也是十分重要的持份者。對於在上周五立法會會議上談及校董會主席權力被架空的問題，查逸超稱沒任何補充，同時指就著有中大職員聯絡立法會議員作遊說是嚴肅的問題，會繼續作了解。

4月17日校董會舉行2023年度第三次會議，會上校董會認可專責組報告，建議檢討三席議員數目，由校友評議會選出一名代表作為大學校董會成員。

劉國勳：不希望中大成為戰場

身兼校董的民建聯立法會議員劉國勳亦稱會上氣氛上課，大家對重組方案意見分歧，但校董都希望能改革校董會，「不希望中大成為戰場，希望大家能團結一致。」

另一身兼中大校董的工聯會鄧家彪視像參與校董會，形容會議順利完成，「一切向前看，期待中大重新出發。」

香樹輝形容氣氛好  如「開學生會」

中大校董香樹輝會後亦形容，氣氛幾好，「好似以前開學生會咁樣。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【中大改革】改革中大校董會法案不設公聽會　僅設書面收集意見
15:50 2023/07/21
【中大改革】改革中大校董會法案不設公聽會　僅設書面收集意見
【中大改革】校友等人刊聯署聲明反對議員方案　校董梁英偉去信支持議員方案
16:52 2023/07/27
【中大改革】校友等人刊聯署聲明反對議員方案　校董梁英偉去信支持議員方案
【中大改革】梁美芬追問段崇智為何不出席會議　查逸超：段有其他事務需處理
16:13 2023/07/28
【中大改革】梁美芬追問段崇智為何不出席會議　查逸超：段有其他事務需處理
【中大改革】立法會草案委員會再收46份意見書　鄭國漢、許漢忠「轉軚」
22:05 2023/07/31
【中大改革】立法會草案委員會再收46份意見書　鄭國漢、許漢忠「轉軚」

你可能感興趣

【中大改革】改革中大校董會法案不設公聽會　僅設書面收集意見
15:50 2023/07/21
【中大改革】改革中大校董會法案不設公聽會　僅設書面收集意見
【中大改革】校友等人刊聯署聲明反對議員方案　校董梁英偉去信支持議員方案
16:52 2023/07/27
【中大改革】校友等人刊聯署聲明反對議員方案　校董梁英偉去信支持議員方案
【中大改革】梁美芬追問段崇智為何不出席會議　查逸超：段有其他事務需處理
16:13 2023/07/28
【中大改革】梁美芬追問段崇智為何不出席會議　查逸超：段有其他事務需處理
工聯會 民建聯 鄧家彪 劉國勳 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
【工人姐姐】印傭入屋9年搶老公做女主人　港媽發警世文5點勸諫女士
19:10 2023/07/31
【工人姐姐】印傭入屋9年搶老公做女主人　港媽發警世文5點勸諫女士
【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗
今日 13:13
【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗