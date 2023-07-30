【經濟發展】預告第二季本地生產總值按年增長放緩　陳茂波籲開創新消費增長點

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波預告，明天公布的第二季本地生產總值預估數字，按年增幅可能較第一季稍為放緩，「但整體經濟仍處於改善的軌道上。」認為中共中央政策局對下半年經濟工作的部署，將有利支持內地經濟今年較快增長，對本港經濟不同環節亦有幫助。

陳茂波今日發表的網誌引述統計數據指，經濟情況正逐步改善，本地消費和訪港旅遊業是今年以來推動經濟復甦的主要動力。他指出，在拉動本港經濟增長的「三頭馬車」當中，私人消費在第二季仍然是支撑增長的主要環節。零售業總銷貨值在第一季按年上升24%後，四至五月合計繼續上升17%，回復到2018年同期逾八成半。

但貨物出口方面，陳茂波提到，在外圍環境持續疲弱下，仍面對相當嚴峻的壓力。香港商品出口貨值第二季繼續按年下跌13%。輸往內地、美國及歐盟的出口均有減少，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口亦繼續錄得不同程度的跌幅。

本地固定投資方面，陳茂波指，在第一季一度扭轉跌勢後，最近有放緩迹象。受到加息和外圍經濟前景疲弱所影響，固定投資在第二季會略為回軟。

至於本港股市，第二季平均每日成交量為1028億港元，較首季減少約2成；住宅物業市場交投近月亦同樣淡靜，第二季平均每月的成交宗數為4,066宗，較第一季減少約13%。樓價最近亦輕微向下調整，然而截至6月底的住宅售價指數仍較去年底上升了約4.3%、租金指數則上升3.2%。

冀和業界探討新穎構思帶旺市道

展望短期，陳茂波認為，外在環境出現了正面因素，中共中央政治局會議早前分析了當前內地經濟形勢，並為下半年經濟工作做好部署，相關措施將有力支持內地經濟今年較快增長，對香港經濟不同環節都有幫助。

陳茂波提醒，經過三年疫情，市民的生活模式改變，市民減少晚上外出活動和消費，而港人北上消費情況明顯增加。他認為，這意味着本港需要更具特色和創意的市場營銷策略和活動、更好的產品和服務，開創新的消費增長點，吸引市民和旅客更多留港、到港消費。趕赴希望和業界一起探討更多新穎構思，一同為進一步帶旺市道、振興經濟努力。

首批重點企業較多人工智能和金融科技

另外，招商引資方面，陳茂波表示，有一定數目的重點企業已確認落戶香港，首批的企業較多集中在生命健康科技、人工智能與大數據和金融科技。

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責任編輯：戴朗希