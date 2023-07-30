瘦子E.SO香港演唱會Rap爆全場　MC Jin自薦做嘉賓：Thank You Bro！

一連兩場的《瘦子 E.SO 2023 地囚人香港演唱會》於昨晚（7月29日）開鑼，瘦子E.SO全晚使出渾身解數，一展饒舌功架，讓觀眾High爆，而嘉賓歐陽靖（MC Jin）及頑童MJ116的出現，亦令演唱會出現一個又一個的高潮。

在整個《瘦子 E.SO 2023 地囚人 香港演唱會》中，瘦子E.SO唱出了不同年代的作品，甫出場唱出《Way Up》及《達文西》兩首作品後，全場觀眾已按奈不住紛紛站起來跟著歌曲起舞，尖叫聲亦此起彼落，瘦子E.SO此時亦送上頑童MJ116年代的《地痞》，直教觀眾陷入瘋狂狀態。

與37位香港舞者齊演出

接著《CHANGE》、《她沒在看我》、《稱讚她的美》、《我的癮》等Solo作品接連登場，其中唱到《妹妹》一曲時，瘦子E.SO特別邀來37位香港Dancers一同演出，場面盛大。

在唱過《Married To The Game》及《自己都不自己》後，瘦子E.SO邀來因拍攝《中國說唱巔峰對決》而成為好友的MC Jin，二人獻唱了曾在節目中合唱的《祖先》後，MC Jin自爆自己要求做嘉賓，笑道：「我主動找你，問你要不要我當嘉賓，廣東話有一句形容這個行為，就是『唔知醜』。不停給你發短訊：我有空呀！我有空呀！唔知醜！」

MC Jin繼續以廣東話分享道：「其實可以做你嘉賓，係我嘅榮幸，同埋喺巔峰對決認識你係緣份，同埋有睇過節目都知道，如果冇你，我歐陽靖都未必有後面嘅發展，所以Thank You Bro！」以感謝當日瘦子E.SO在節目中救回他，不致被淘汰。

隨後MC Jin再送上《過山車》一曲，玩得興起的他，再即席以一貫幽默用字Freestyle一段，與台下觀眾打成一片。

除MC Jin外，頑童MJ116的兩位隊友小春Kenzy及大淵Muta，亦亮相了瘦子E.SO這次的香港演唱會，更唱出《幹大事》、《生煎包》、《辣台妹》等作品。

而且也一如在台灣演出，在唱出《辣台妹》時，瘦子E.SO邀請了6名香港辣妹跳出火辣舞步，令全場氣氛瞬間變得熱血沸騰。

呼籲不吃魚翅

炸了一整晚後，在演唱會的尾聲，瘦子E.SO送上暖心的《太陽》、《伯父》、《Just Believe》及《Amazing》後，在熱烈的Encore聲之下，瘦子E.SO再度上台，伴隨著海洋的畫面唱出了《Something I Don’t Need》。

而熱愛海洋的他，也順勢作出呼籲：「最近做了海洋保育的代言大使，這是我很喜歡的一個工作，我們的目標是要保護鯊魚，所以想呼籲大家不要吃魚翅，那個東西沒有甚麼營養，又很貴，是一個沒有意義的行為，所以不要這樣做。」

觀眾聽到他真心真意的這番話，也報以熱烈的掌聲，之後瘦子E.SO再次感謝香港觀眾的熱情參與，在唱過《Don't worry about me》後，首晚的演出便圓滿結束。

演唱會後，瘦子表示很開心有歐陽靖與頑童MJ116擔任嘉賓，他說：「靖哥最近很忙，他自己也有演唱會，但剛好有一天空檔，是緣份，他自己問我，我也不好意思問他，所以很感動！至於與頑童一起很自在，因為會互相Cover，跟自己撐一個場不同，可以玩得很開心。」

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