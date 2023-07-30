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【阿晶自殺】微辣前經理人阿晶生前3段錄音曝光　KOL踢爆加蔥未有陪阿晶墮胎覆診

娛樂 17:58 2023/07/30

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有「爆料王」之稱的KOL Sean Lam爆料公開阿晶生前錄音。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世。日前，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

有「爆料王」之稱的KOL Sean Lam於IG大爆加蔥未有陪同阿晶去醫院墮胎，以及甚少陪阿晶去醫院覆診。

【阿晶自殺】霍哥疑與微辣割席惹熱議　發文指阿晶曾對自己有恩

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Sean Lam爆料

Sean Lam的太太Toby是澳門模特兒，因此二人在澳門認識不少朋友。

Sean Lam於IG限時動態公開加蔥及阿晶於WeChat上的對話錄音，揭破加蔥不想要BB，以及未有陪同阿晶去墮胎，當時阿晶是由媽媽陪同前往珠海墮胎。

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錄音中，加蔥跟阿晶表示不想要BB，阿晶認為如果並非雙方想要BB便決定要墮胎。

阿晶透露加蔥當時因為有工作在身而未有陪伴她前往珠海做墮胎手街，最終由阿晶媽媽陪同。

加蔥曾陪伴阿晶到醫院覆診，不過加蔥因醫院冷氣太熱而大發脾氣，令阿晶其後不敢再叫加蔥陪同她一起去覆診。

【阿晶自殺】加蔥否認出軌被揭疑講大話　於前年5月被阿晶稱「儀仔男朋友」

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加蔥成眾矢之的

阿晶離開微辣前，跟加蔥是一對情侶，他們拍拖至前年分手收場，當時加蔥以自己是不婚主義為由向跟阿晶分手，但其後有指加蔥曾逼阿晶墮胎，不過加蔥否認並指墮胎是二人的共識。

阿晶離世後，加蔥成眾矢之的。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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