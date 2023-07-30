【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光

▲ 26歲林靖恩沽出亡夫李坤城的4房單位金額曝光。

台灣資深音樂人李坤城在今年4月因大腸癌病逝，終年66歲。其遺產全部留給年輕40歲的太太林靖恩，引起兒子李卓軒不滿，「兩母子」上月達成共識，林靖恩獲得李坤城房產所有權，李卓軒則繼承父親著作權及所有收藏，但李卓軒爆出林靖恩已火速賣掉房產，而實際賣出價格終於曝光！

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李坤城兒子李卓軒向台灣《三立新聞網》透露，他從小到大居住的單位，遭繼承房產權的繼母林靖恩於5月賣出，並在7月開始整理爸爸的遺物。他表示，慶幸自己有搬走遺物，才沒有讓爸爸的收藏付之流水。

而該單位被發現在台灣實價登錄上曝光，4房2廳3廁連1車位的華廈，總共74.3坪（約2644平方尺），連車位以1,780萬台幣（約442.7萬港元）沽出，不含車位每坪僅24.6萬台幣（約6.1萬港元）。

李卓軒在今個月初曾在社交平台發文直言，林靖恩轉手賣掉李坤城房產，改住高級酒店。李卓軒諷繼母稱：「林小姐聽說現在沒有收入，房子賣了每天住林酒店，啊要住開心一點喔！看能住幾天蛤。這個理財觀，我會笑死」，然後他再踩多腳稱：「分享正確的理財觀念，現金流、現金流、現金流、現金流才是真正的財富自由」。

他續稱，自己會把亡父的版權授權金全捐出作慈善：「李坤城有這個不缺錢自己會賺錢的兒子真的很可怕，手起刀落不是用捐的就是用送的，不然就公開文獻免費無償使用，不然就是版權授權金全部捐出去。」

責任編輯︰王明芳