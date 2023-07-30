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【癌症殺手】男子持續一個習慣長達30年　肚脹求醫被揭罹患大腸癌三期

醫生診症室 18:45 2023/07/30

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男子持續忍便30年，醫生檢查後驚揭他已患大腸癌三期。（iStock圖片）

生活上往往因為一些壞習慣，令患癌機會大增。台灣一名50歲男子，因從20歲開始就有忍便習慣，導致無法順利排便，肚子腫脹，結果求醫檢查發現時，發現已罹患大腸癌第三期。

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近日，台灣外科醫生陳榮堅於Facebook個人專頁分享案例，指一名50歲男子從事業務工作，從20歲開始因工作繁忙，除了飲食不定時外，還經常忍便。

直至3、40歲時，因長年忍便，導致該名男患者的自律神經變得奇怪，經常在馬桶上坐一小時仍無法排便。他因此開始靠吃瀉藥排便，且劑量越吃越多，甚至還會去灌腸或做大腸水療等方法來排便。

最後男患者仍未能順利排便，灌腸亦沒有效，肚子更脹起來，於是前往醫院求診。醫生幫他做大腸鏡檢查，結果發現男子竟已罹患大腸癌第三期。

陳榮堅醫生表示，根據外國研究，長期忍便的確會增加罹患大腸癌的機會。他指出，大腸癌從大腸的黏膜長出來，而忍便會讓大腸的環境處於發酵不健康的環境，從而容易讓新長出來的黏膜病變。

他又提醒，平時要保持健康的排便習慣，若出現排便問題，應及早求醫檢查。同時，若遇到在外面不方便上廁所的情況，雖可以偶爾忍便，但他警惕︰

千萬不要變成常態性的忍便，這是有科學證據會誘發癌症的！

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責任編輯：羅嘉欣

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