【寵愛Pet Pet】與未婚妻重返相識地　招浩明為拍婚照無懼日行3萬步

▲ 招浩明與未婚妻Sophia赴喜瑪拉雅山拍婚照。

TVB新劇《寵愛Pet Pet》即將播放，劇中的金毛尋回犬Romeo成為焦點，Romeo現實中的主人是《愛．回家之開心速遞》飾演「英進」的招浩明， 他對於能跟Romeo一起同劇感到很開心。

招浩明最近與未婚妻Sophia重返相識地尼泊爾拍攝婚照，十分浪漫。

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林夏薇大讚Romeo

《寵愛Pet Pet》播放在即，劇中的林夏薇演獸醫，在劇中與飾演其愛犬冬甩的金毛尋回犬Romeo有不少對手戲。

冬甩在劇中十分奀皮搗蛋，經常搞破壞激嬲媽咪，但現實中Romeo非常乖巧，與薇薇首次見面已勁嗲及黐着薇薇，可謂一見如故。

薇薇說：「佢好乖好有靈性，我會經常同佢傾偈同玩，又會買嘢請佢食，佢每日返廠都會飛奔撲向我！」

她又大讚Romeo演技出色：「有時睇番啲片，原來冬甩係演得最好嗰個，畀佢搶晒啲戲！」

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感激未婚妻無私協助

招浩明受訪時坦言能與Romeo同劇合作感到開心：「呢個機會真係好難得！雖然要帶咁大隻狗出入有時會攰，但每次帶佢返到公司我都好興奮，而且Romeo好鍾意返電視城！」

他透露劇組人員錫到Romeo燶，更笑言Romeo因此增磅不少：「Romeo有時會扭計，大家會諗好多方法氹佢，最常見就係請佢食嘢，拍完套劇佢明顯肥咗好多！」

他表示要兼顧劇中角色及照顧Romeo確實有難度，並感謝未婚妻Sophia無私協助：「Sophia嗰段時間盡量提早起身，完成晒手頭上工作就帶Romeo返電視城，其實Sophia本身都有份正職，要兩邊兼顧唔容易，所以我好多謝佢。」

招浩明於IG多謝未婚妻：

多謝 @sophiac_cheng 呢位superwoman響有份full-time正職嘅情況之下同時又兼顧到台前幕後嘅大大小小事務，頒個最佳女強人獎俾妳🏆

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日行30,000步

浩明與Sophia愛得甜蜜，兩人早前去了喜瑪拉雅山拍婚紗照，浩明透露兩人於尼泊爾相識，遂決定重回當地拍婚照。

浩明透露用３天時間走上海拔4,130米的安娜普納基地營，每日平均步行約30,000步，除要跨過急流瀑布，還要應付高山反應。

他說：「影婚紗相當日嘅氣溫接近零度，喺冇水冇電兩日冇沖涼嘅情況下，換上西裝婚紗企喺懸崖邊影相，而後面係好靚嘅雪山，全靠攝影師同化妝師嘅功力，影到咁靚咁壯觀的婚紗相，大家都好感動。」

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