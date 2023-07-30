【破毒強人劇透】第1集劇情預告　「毒王」陳豪「金融強人」胡定欣合作做世界

TVB劇《破毒強人》由陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、郭柏姸、張寶兒、蔣志光、朱智賢等參演，劇情講10年前，警方毒品調查科成功緝捕「毒王」文華（陳豪飾），卻犧牲了臥底葉浩天（蕭正楠飾），浩天被注射大量毒品，從此喪失情感。

10年後，文華患癌獲特赦出獄，看似經營樓上書店度過餘生，其實暗中找來舊情人章琳（胡定欣飾）、啞巴徐安樂（何廣沛飾）於網上販毒，更利用章琳的金融界地位，在股票市場洗黑錢。

一宗警察失蹤案轟動全港，浩天被調回毒品調查科跟前女友丁若寧（張曦雯飾）合作，「警毒大戰」再次爆發……

第1集（31/7）

10年前，警方毒品調查科圍捕大毒梟文華，惟葉浩天被揭臥底身分遭注射大量毒品，喪失了情感。

10年後，終身監禁的文華變得愛書如命，還和網媒記者林可兒成為朋友。

毒品調查科沙展陳子波帶走證物房毒品後失蹤，高級督察丁若寧尋獲子波斷掌……

失蹤人口調查組督察浩天拒助前女友若寧解救子波，在公路遇到伏擊，懷疑與文華的老拍檔鄭福田有關。

文華突然吐血，檢查後證實患癌。若寧收到包裹，發現子波耳朵，此時浩天收到子波的來電……



