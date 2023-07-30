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【颱風消息】受颱風卡努影響　港航取消明日兩班往返沖繩航班

社會 18:21 2023/07/30

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受颱風卡努影響，港航取消明日兩班往返沖繩航班。（資料圖片）

香港航空今日（30日）表示，受颱風卡努影響，以下航班將會取消：

日期航班編號航線狀態
7月31日HX658香港至沖繩取消
HX659沖繩至香港

受影響乘客將被安排乘搭以下航班：

日期航班編號航線狀態
7月31日HX676香港至沖繩按時出發
HX679沖繩至香港

香港航空對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

港航提醒，旅客前往機場前，應留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

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記者：黃穎津

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