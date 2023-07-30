【颱風消息】受颱風卡努影響 港航取消明日兩班往返沖繩航班
社會 18:21 2023/07/30
香港航空今日（30日）表示，受颱風卡努影響，以下航班將會取消：
|日期
|航班編號
|航線
|狀態
|7月31日
|HX658
|香港至沖繩
|取消
|HX659
|沖繩至香港
受影響乘客將被安排乘搭以下航班：
|日期
|航班編號
|航線
|狀態
|7月31日
|HX676
|香港至沖繩
|按時出發
|HX679
|沖繩至香港
香港航空對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。
港航提醒，旅客前往機場前，應留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。
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記者：黃穎津