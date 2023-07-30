【補習社結業】翹英教育早有前科　積金局過去3年追討強積欠供及罰款近40萬元

▲ 積金局已介入跟進翹英教育拖欠供款個案。（林宇翔攝）

全港設有5間補習中心的翹英教育（BrilliantEducation）昨日（29日）宣布全線結業，有受影響家長成立「苦主群組」，至今有超過500人加入，損失金額達數千至5萬元不等。不過當中苦主還包括補習中心任教的老師被拖欠薪金。翻查資料，翹英教育發展有限公司（BrilliantEducationDevelopmentLimited）在過去3年都曾因為拖欠強積金供款，被積金局申索及罰款。

有曾於翹英任職的補習教師在網上苦主群組透露被拖欠供款，籲其他苦主站出來取回公道。

翹英曾拖欠MPF 前補習教師批涉事董事為「積犯」

積金局表示，十分關注補習社翹英教育結業事件，並高度重視其僱主拖欠強積金供款的情況。根據強積金受託人早前報告該補習社懷疑拖欠強積金供款，積金局已展開調查及跟進，並成功追討部分欠款，就餘下近期的欠款，積金局局會代受影響僱員提出民事申索。如補習社最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。

翻查紀錄，翹英教育發展有限公司在2020年8月至2023年7月，多次被積金局入禀追討強積金欠款，2020年其中兩次共拖欠39名僱員強積金欠款，共涉款近35.5萬元；而今年5月及7月亦分別被積金局追討強積金欠款，分別拖欠3名僱員涉款2.6萬元，及拖欠供款而被積金局徵收5,000元罰款。

1位自稱曾於2019年任職的前教師昨於網上苦主群組發文指，董事彭芷彤曾蓄意不為連同他在內的19位職員作強積金供款，幸好在積金局協助下，成功取回所有欠款。他形容彭芷彤為「積犯」、「教育界人渣」，強調她並非第一次犯案，已經有多次前科，勸勉一眾苦主「不要因為小數目、或（因為）她是女人就去可憐她」，並希望他們能夠「勇敢地站出來」控告她，以取回公道。

海關跟進助消費者

另外，補習社外亦有出海關通告，表示已成立專責隊伍協助受影響消費者，若有懷疑涉違反《商品說明條例》，可致電海關熱綫查詢及舉報。海關其後表示，截至今日（30日）下午5時為止，海關已接獲119宗相關舉報。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：吳雋妍、梁凱婷