【補習社結業】翹英教育突然全綫結業　海關指接獲119宗相關舉報

▲ 全港設有5間補習中心的翹英教育（Brilliant Education）周六（29日）宣布全綫結業。圖為康怡分店。（林宇翔攝）

全港設有5間補習中心的翹英教育（Brilliant Education）周六（29日）宣布全綫結業，校方在補習中心貼出告示，稱「已完成歷史任務」，惟未有交代結業原因。逾500名家長成立「苦主群組」追討，有家長損失高達5萬元；截至昨日（30日）下午5時為止，海關已接獲119宗相關舉報。

翹英教育昨日在各間分校貼出結業告示，宣布全綫結業，惟未有詳細交代結業原因，亦並無提及退還學費等安排。受影響家長成立「苦主群組」追討欠款，至今有超過500人加入；群組內的短訊揭示家長損失金額達數千至5萬元不等。其中，有家長預先為2名子女繳付1個學年的學費及放學接送費，合共50,460元，然而其子女皆為新生，未曾上過有關課程。

亦有子女在該中心補習了3至4年的家長向傳媒表示，在補習社游說下，剛於本月中旬繳交半年學費，涉及超過1萬元。對於補習社突然結業，她形容「毫無先兆」，稱於本月13至14日連續兩晚，遭中心致電提醒若預早繳交學費，價格會較便宜，她預料會長期補習、情況可以，便預早繳交，怎料現時1堂也沒有上過。

家長黃太亦向傳媒反映，與董事彭芷彤安排上課時間時「好像進入了黑洞」，出現安排好時間卻沒有教師的情況，並指7月初曾有領展職員到場封舖，發現中心欠租超過半年。回想起中心在已欠租、欠薪的狀況下，仍在4至5月要求繳交學費，她認為屬「存心欺騙」。亦有專程到何文田分校查詢的家長表示，中心負責人曾向她表示，自己已欠租，並邀請她注資補習中心。

事件發生後，家長陸續報警求助。截至昨日（30日）下午5時為止，海關已接獲119宗相關舉報，並已立即安排專責隊伍作出跟進；警方指於昨日接獲2宗相關報案，涉及商戶結業，顧客未能取回預繳費用，暫時列作雜項處理；消委會亦指，至今接獲1宗相關投訴，涉及已預繳學費但未獲安排課堂。

教育局指，近日收到有關學校的學生家長就退還已繳交學費事宜的查詢及求助，並提醒市民在報讀有關課程時，應按局方指引按月繳交學費，並應保留費用收據作要求校方退回課程費用的依據。當局亦表示，沒有收到相關學校結束營辦的通知，九龍何文田廣場亦沒有名為「翹英教育」的註冊學校，不過會關注有關情況，如發現有學校涉嫌違反《教育條例》，會按機制適切處理。

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記者：梁凱婷