【翹英教育結業】業界稱疫後再現新一波結業潮　翹英疑違規預收全年學費屬少數例子

▲ 補習社翹英教育5間分店近日突然全線結業。（林宇翔攝）

補習社翹英教育（Brilliant Education）5間分店近日突然全線結業，大批家長苦主群起追討已預繳學費。有業內人士表示，因移民潮及疫情後經濟不景等，整體生意大概回復到疫情前7成，直言對於再有補習社倒閉不感意外，但指今次疑涉補習社違規向家長預先收取全年學費，結業前更未有預留流動資金退款予家長，形容是少數個別例子。

據其中一名家長苦主何小姐向本報表示，至今（30日）掌握損失最高的家長損失達5萬元，該名家長為2名子女預繳1個學年補習學費連同放學接送費，涉及金額50,460元，但其子女是新生、從未上堂，其後透過社交網站才知悉補習社結業。

目前有150個補習社品牌登記會員的教育中心商會主席任偉豪向本報表示，相信今次是少數個別例子，因按照教育局規定，補習社最多可預先收取1個月學費，「以我所知業界朋友好守規矩，無乜補習社連續收人咁多學費」；即使近期再浮現補習社結業潮，但據他所知，過去絕大部分結業的補習社均會向家長退還未完成課堂的補習學費，「收一大筆錢又唔退返，真係好少見」。

任偉豪續指，繼新冠疫情期間有不少補習社倒閉，疫情緩和後再現新一波倒閉潮，每個月都聽聞有數間至約十間補習社結業，「有啲人諗住如果撑得過疫情就會重見天日，但實際原來唔係好返好多，係比疫情前差好多」，認為與移民潮、出生率持續低迷有關。他坦言業界跟中小學及幼稚園日校同樣面對收生不足問題，更引述有主打幼稚園學生的教育中心表示感到「整個香港少咗好多小朋友」，再加上疫後經濟復甦不似預期，整體教育中心行業生意「感覺是疫情前7成左右」；另指政府早前宣布擬於推出為在校課後託管服務試行計劃，令業界人心惶惶，「好似想取締我哋補習界」，故不少人也選擇結業、轉行。

轄下有30多間分校的私營補習社碩士教室總校負責人陳穎生則說，目前生意僅回復疫情前8成左右，除了移民潮令學生人數減少，又提及日校教師空缺多，連帶令補習社人手更緊張，加上租金有加無減，形容生意難做。他亦指，政府在疫情期間推出「禁追租令」及中小企百分百擔保貸款等措施，估計有部分受助補習社在疫後無力償還大筆租金及貸款，現金周轉不靈，導致結業。

教育局回覆本報查詢時，稱近日收到有關翹英的學生家長就退還已繳交學費事宜的查詢及求助。局方亦提醒市民報讀私立學校課程時，應注意自己的應有權益，包括應按月繳交學費，以及應保留費用收據，在有需要時作為要求校方退回課程費用的依據等。

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記者：馮琪雅