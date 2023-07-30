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「樂聚維港嘉年華」煙火滙演　呈現「HK」特效

政治 22:00 2023/07/30

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「樂聚維港嘉年華」煙火滙演。（黃慧日攝）

香港旅發局主辦的「樂聚維港嘉年華」，今晚八時的煙花及煙火滙演，吸引了大量市民到灣仔灣仔海濱，近距離觀賞，更隨着煙花綻放，發出「嘩、嘩」聲的讚嘆。據知，會展附近酒店的餐廳，在發放煙花煙火的時間，一位難求。

在過去的周末和今晚，天公造美，當煙花及煙火晚上八時上演時，天氣很好，並無下雨。

今次煙花煙火最特別之處，是開首時會出現「HK」的特效，但要提醒大家，如果希望拍下這精采一幕，必須提早在八時前，準備好相機，因為在發放煙火的第一秒，「HK」就會出現！                 

整個煙花煙火表演，持續10分鐘，最後3分鐘，是另一高潮所在，必須留意到最後。

「樂聚維港嘉年華」在灣仔海濱一帶舉行，最後兩場煙花及煙火滙演，在周六（8月5日）和周日（8月6日）晚舉行。若希望佔據有利位置觀賞煙花煙火，可從港鐵會展站A2出口出來，順着維港嘉年華的指示牌，一路前行到海濱長廊。

「樂聚維港嘉年華」煙火滙演。（黃慧日攝）

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撰文 : 傅流螢

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