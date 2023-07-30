【議員外訪】「A4聯盟」赴深圳中山考察　促落實醫療券買內地醫保

▲ 「A4聯盟」赴深圳中山考察。（「A4聯盟」圖片）

立法會「A4聯盟」張欣宇、梁文廣、楊永杰、林素蔚，與一批香港工商法律界專業人士，在7月27至29日，到深圳和中山考察，為新一份《施政報告》收集意見，並就訂立具體工作目標提出建議。

考察團在深圳參觀深圳國際仲裁院、香港科技大學產學研大樓，及華潤集團總部。張欣宇指出，香港有不少高科技人才，但缺乏發展地方，而於深圳成立產學研大樓就可結合兩地優點，發揮科技及商業優勢，達到「雙贏」局面。

考察團28日轉往中山考察，走訪中山國家健康產業基地、廣弘頤養院等地，以了解當地在安老、醫療、健康科技、家電製造等行業的發展。

楊永杰和林素蔚建議，未來港府需要推動「醫療券」在大灣區購買醫保，並實行病例過河。楊永杰同時建議，為聘請護工或保姆的家庭提供更多支援，提升港人在大灣區安老的吸引力。

梁文廣期望，未來大灣區有更多城市能推出醫療和安老要素跨境合作先行先試的政策，如放寬准入規則，醫療數據的互通等，做到「強強聯手，優勢互補」。

▲ 「A4聯盟」赴深圳中山考察。（「A4聯盟」圖片）

▲ 「A4聯盟」赴深圳中山考察。（「A4聯盟」圖片）

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責任編輯：戴朗希