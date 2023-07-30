【劍擊世錦賽】張家朗率男子花劍隊挫美國奪銅　首奪團體賽獎牌創歷史

▲ （左）張家朗率男子花劍隊挫美國奪銅，首奪團體賽獎牌。（FIE Fb圖片）

在意大利米蘭舉行的世界劍擊錦標賽今日（30日）煞科，由東京奧運金牌得主、世界排名第七的張家朗率領男子花劍隊，在銅牌戰以45：31擊敗美國，首奪團體賽銅牌，創下香港隊於劍擊世錦賽團體賽的最佳成績。

團體世界排名第七位的男子花劍隊由張家朗、蔡俊彥、楊子加及梁千雨出戰，在8強以45：40擊敗東道主、世界排名第二的意大利後，晉級4強創下歷史。惟在4強戰不敵日本，轉戰與美國力爭銅牌，最後成功以45：31擊敗美國，首次奪得團體賽銅牌，創下香港隊於劍擊世錦賽團體賽的最佳成績。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦恭賀男子花劍隊在團體賽中取得銅牌。他指，張家朗、蔡俊彥、楊子加及梁千雨均發揮超卓水準，以過人的技術在比賽中奪得銅牌，創下歷年世錦賽最佳成績，為此同感欣喜及光榮。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷