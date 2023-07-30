  • 28°C
香港時間 : 2023730日 (週日) 23:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【劍擊世錦賽】張家朗率男子花劍隊挫美國奪銅　首奪團體賽獎牌創歷史

社會 23:02 2023/07/30

分享：

分享：

熱門 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

（左）張家朗率男子花劍隊挫美國奪銅，首奪團體賽獎牌。（FIE Fb圖片）

在意大利米蘭舉行的世界劍擊錦標賽今日（30日）煞科，由東京奧運金牌得主、世界排名第七的張家朗率領男子花劍隊，在銅牌戰以45：31擊敗美國，首奪團體賽銅牌，創下香港隊於劍擊世錦賽團體賽的最佳成績。

團體世界排名第七位的男子花劍隊由張家朗、蔡俊彥、楊子加及梁千雨出戰，在8強以45：40擊敗東道主、世界排名第二的意大利後，晉級4強創下歷史。惟在4強戰不敵日本，轉戰與美國力爭銅牌，最後成功以45：31擊敗美國，首次奪得團體賽銅牌，創下香港隊於劍擊世錦賽團體賽的最佳成績。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦恭賀男子花劍隊在團體賽中取得銅牌。他指，張家朗、蔡俊彥、楊子加及梁千雨均發揮超卓水準，以過人的技術在比賽中奪得銅牌，創下歷年世錦賽最佳成績，為此同感欣喜及光榮。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【補習社結業】翹英教育早有前科　積金局過去3年追討強積欠供及罰款近40萬元
今日 20:32
【補習社結業】翹英教育早有前科　積金局過去3年追討強積欠供及罰款近40萬元
【翹英教育結業】海關截至今午接獲119宗相關舉報　教育局：倘違例會處理
今日 21:43
【翹英教育結業】海關截至今午接獲119宗相關舉報　教育局：倘違例會處理
【翹英教育結業】業界稱疫後再現新一波結業潮　翹英疑違規預收全年學費屬少數例子
今日 21:49
【翹英教育結業】業界稱疫後再現新一波結業潮　翹英疑違規預收全年學費屬少數例子

你可能感興趣

【補習社結業】翹英教育早有前科　積金局過去3年追討強積欠供及罰款近40萬元
今日 20:32
【補習社結業】翹英教育早有前科　積金局過去3年追討強積欠供及罰款近40萬元
【翹英教育結業】海關截至今午接獲119宗相關舉報　教育局：倘違例會處理
今日 21:43
【翹英教育結業】海關截至今午接獲119宗相關舉報　教育局：倘違例會處理
【翹英教育結業】業界稱疫後再現新一波結業潮　翹英疑違規預收全年學費屬少數例子
今日 21:49
【翹英教育結業】業界稱疫後再現新一波結業潮　翹英疑違規預收全年學費屬少數例子
正能量 運動員 文化體育及旅遊局 蔡俊彥 香港隊 米蘭 劍擊 意大利 張家朗 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】大埔19歲少女墮樓送院不治　疑受學業困擾尋短
今日 11:08
【珍惜生命】大埔19歲少女墮樓送院不治　疑受學業困擾尋短
【請食飯黨】內地女騙徒觀塘街頭「搵食」 遭港男絕招KO事敗速逃
17:23 2023/07/28
【請食飯黨】內地女騙徒觀塘街頭「搵食」 遭港男絕招KO事敗速逃
日本大胃王高橋知成逝世　生前患厭食症終年30歲
今日 11:07
日本大胃王高橋知成逝世　生前患厭食症終年30歲