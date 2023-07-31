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【李玟離世】李思林回應與妹夫爭產傳聞　澄清到Bruce寓所未有受阻撓

娛樂 09:40 2023/07/31

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李思林首度回應與妹夫爭產傳聞。

一代樂壇天后李玟（CoCo）本月5日離世，終年48歲，消息震驚中港台，一眾歌迷、親友無比痛心。Coco的丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）早前指與Coco婚姻及財產狀況的言論嚴重背離事實，屬惡意炒作造謠行為，並指兩夫婦一直保持財產獨立，尊重李玟對其個人財產的一切安排，表明立場不會參與有關財產分配的任何事宜。

Coco的二家姐李思林日前為節目《大笪地唱不停》進行拍攝，接受TVB娛樂新聞台訪問，首度開腔回應與妹夫爭產的傳聞！

【李玟離世】李玟丈夫發聲明斥惡意造謠　Bruce否認爭產：不會參與財產分配任何事宜

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到Bruce寓所尋Coco遺物受阻？

據傳媒報道，Coco閨密爆料指其家人曾到分居丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）寓所盼尋回衣物，卻遭對方職員留難，表示寓所內已沒有Coco的衣物。

李思林指尋回Coco的衣物並不是用作陪葬，指因為知道Coco喜歡甚麼衣服，所以就到Bruce住所取回，「咁佢走之前已經分居咗啦嘛，啲衫擺低咗響當時之前住嗰間屋，所以佢大部份衫都冇攞。」

她指當時是尋不到Coco的服裝、大部份的晚裝。她無奈地說：「其實都係物件啫，冇咗咪買返套新嘅畀佢着囉。」

此外，被問到她與Bruce爭奪Coco遺產的傳聞，她稱：「其實都係記者講啫嘛，都唔係我嘅口中講，咁我覺得如果既然我都冇講過，都唔知點解會咁講囉。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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