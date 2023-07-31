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【職場媽寶】新入職女員工被揭篡改病假紙　媽媽竟賴醫生再質問老闆：咁你想點？

親子 10:23 2023/07/31

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新入職女員工被揭篡改病假紙，媽媽竟賴醫生再質問老闆。

不幸聘請到媽寶員工，老闆難免感到頭痕。近日馬來西亞吉隆坡一名老闆在社交平台投稿指，新入職的女員工竟私自篡改病假紙，將原本一日病假改為兩日，被追問下員工的媽媽竟出面解圍，承認是她替女兒改病假紙，甚至反問老闆「你要怎樣」。

這名老闆在facebook專頁「Ricebowl鐵飯網」匿名投稿，他表示新請的女員工尚未過試用期，近日她請了兩日病假，但提交的病假紙有明顯被改過的痕跡，於是透過訊息向女員工了解情況。

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湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】家有3人2犬5貓　90後女生樂做全職媽媽湊「8仔女」

沒想到，女員工的媽媽突然代為回覆訊息，聲稱是醫生開病假紙時沒聽到她的要求，寫錯了日期，又沒有時間回去叫醫生改，所以就自己改，更質問老闆「所以你還有甚麼問題嗎？」

儘管感到錯愕，老闆也禮貌地表示明白，但強調病假紙是不可以自行更改，惟對方母親仍沒意識到篡改病假紙的錯誤，更指自己想女兒病好才去上班，擔心傳染給其他人，她亦問過醫生，醫生沒法確定一天就能痊癒。

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老闆不打算繼續解釋，只說「不可以被接受」，對方母親再次質問，

所以你要怎樣？

最終老闆決定在雙方同意下結束僱傭關係，制服拿回公司，按工作天計算工資，女員工翌日即一臉健康地出現領取工資。老闆補充，員工身體不適他是能理解，但不能自行修改病假紙日期。

不少網民斥責事件中的母女沒有反省過錯，更推卸責任，「怪獸家長無處不在」、「這媽媽大權勢，孩子又懦弱」，有人則提醒，篡改文件是違法，僱主可循法律途徑控告對方。

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責任編輯：王明芳

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