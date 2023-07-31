【珍惜生命】旺角赤祼男高處墮下亡　墮樓單位冒濃煙

▲ 旺角赤祼男高處墮下亡，墮樓單位冒濃煙。（資料圖片）

旺角有人墮樓。警方今日（31日）凌晨接獲途人報案，指發現一名全身赤裸的男子倒臥於旺角新填地街332號對開，懷疑他從高處墮下。警方亦接獲報案，指上址一單位冒出濃煙。

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救援人員接報到場，該名50歲男子現場被證實死亡。消防亦到場將火救熄，發現該單位内的一個膠桶有被燒過的痕跡，起火原因有待進一步調查。

警員經初步調查，相信該男子從冒煙單位墮下，為該單位的住戶。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。事件中沒有其他人受傷。

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記者：黃穎津