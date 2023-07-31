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【珍惜生命】旺角赤祼男高處墮下亡　墮樓單位冒濃煙

社會 09:47 2023/07/31

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旺角赤祼男高處墮下亡，墮樓單位冒濃煙。（資料圖片）

旺角有人墮樓。警方今日（31日）凌晨接獲途人報案，指發現一名全身赤裸的男子倒臥於旺角新填地街332號對開，懷疑他從高處墮下。警方亦接獲報案，指上址一單位冒出濃煙。

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【童學園】三代人奮鬥半世紀建「教育王國」　滬江維多利亞學校創辦人女承母志

救援人員接報到場，該名50歲男子現場被證實死亡。消防亦到場將火救熄，發現該單位内的一個膠桶有被燒過的痕跡，起火原因有待進一步調查。

警員經初步調查，相信該男子從冒煙單位墮下，為該單位的住戶。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。事件中沒有其他人受傷。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津

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