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【MIRROR】盧瀚霆生日義賣籌款共280萬　神徒以Anson Lo名義捐予十間機構

娛樂 10:04 2023/07/31

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盧瀚霆國際後援會早前籌備連串慈善活動。

本月7日是MIRROR成員教主盧瀚霆（Anson Lo）的28歲生日，盧瀚霆國際後援會㛋【Keep Giving ‧ Keep Loving】為題，籌備連串的慈善活動為他舉辦連串慶生活動。

當中包括贊助約700名來自庭恩兒童中心的小童及家長免費暢遊香港迪士尼樂園、請全港市民免費乘坐天星小輪、免費乘搭摩天輪、派免費雪糕，及而在朗豪坊4樓通天廣場展也開設【Anson Lo & Sontos Keep Giving ‧ Keep Loving Pop Up Store】進行慈善義賣。

【浪漫殺死巨蟹座】Anson Lo新歌MV展現虐心淒美　教主率先透露首次個唱細節

盧瀚霆國際後援會日前除公布把【Anson Lo & Sontos Keep Giving • Keep Loving Pop Up Store】 慈善款項，透過慈善義賣包括Pop Up Store 周邊產品、 人力車觀光巴士慈善紀念車票，扣除成本後湊合整數$2,800,000. 的捐款

ALFC經已將全數善款以「Anson Lo 盧瀚霆」名義平分捐贈到十間本地機構包括「CCF兒童癌病基金」、「無家者同行」、「點滴是生命」、「阿棍屋」、「大樹下」、「連寵拯救隊」、「香港救兔之家」、「環保觸覺」、「綠領行動」及「長春社」。

每間機構均獲贈善款為$280,000，希望在不同範疇內送上微薄的支持及解決燃眉之急，令有需要的人士及毛小孩受惠。

平分捐贈到十間本地機構。

最新影片推介：吳岱融專訪

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【TOPick柴犬追星】吳岱融計劃與鍾淑慧到泰國退休　分享夫婦之道：別將缺點放大

撰文 : TOPick柴犬出動

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盧瀚霆 Mirror 歌手 組合 慈善活動 香港小輪 朗豪坊

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