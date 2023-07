【MIRROR】盧瀚霆生日義賣籌款共280萬　神徒以Anson Lo名義捐予十間機構

▲ 盧瀚霆國際後援會早前籌備連串慈善活動。

本月7日是MIRROR成員教主盧瀚霆(Anson Lo)的28歲生日,盧瀚霆國際後援會㛋【Keep Giving ‧ Keep Loving】為題,籌備連串的慈善活動為他舉辦連串慶生活動。

當中包括贊助約700名來自庭恩兒童中心的小童及家長免費暢遊香港迪士尼樂園、請全港市民免費乘坐天星小輪、免費乘搭摩天輪、派免費雪糕,及而在朗豪坊4樓通天廣場展也開設【Anson Lo & Sontos Keep Giving ‧ Keep Loving Pop Up Store】進行慈善義賣。

盧瀚霆國際後援會日前除公布把【Anson Lo & Sontos Keep Giving • Keep Loving Pop Up Store】 慈善款項,透過慈善義賣包括Pop Up Store 周邊產品、 人力車觀光巴士慈善紀念車票,扣除成本後湊合整數$2,800,000. 的捐款

ALFC經已將全數善款以「Anson Lo 盧瀚霆」名義平分捐贈到十間本地機構包括「CCF兒童癌病基金」、「無家者同行」、「點滴是生命」、「阿棍屋」、「大樹下」、「連寵拯救隊」、「香港救兔之家」、「環保觸覺」、「綠領行動」及「長春社」。

每間機構均獲贈善款為$280,000,希望在不同範疇內送上微薄的支持及解決燃眉之急,令有需要的人士及毛小孩受惠。

▲ 平分捐贈到十間本地機構。

