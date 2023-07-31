【力追女神】蔡思貝獲「兵仔」徐肇平陪出Trip　Sisley享受背後男人貼身照顧

▲ 有指徐肇平陪蔡思貝出Trip拍節目！

奪港姐亞軍入行的蔡思貝（Sisley），樣靚身材正，入行以來與王浩信、余德丞、胡鴻鈞等傳緋聞，而她最新的緋聞對象就是高大有型、現年35歲的徐肇平，更指肇平花5位數字到歐洲照顧拍旅遊節目的Sisley，落足力討女神歡心！

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徐肇平陪蔡思貝出Trip

由Sisley獨自主持的《貝遊英倫》於今年5月播出兩集節目，TVB有見觀眾反應不錯，便加開9集節目，並安排Sisley在6月中出發拍攝《貝遊歐洲》，不過，原來同行的有黃淑儀兒子徐肇平。

節目既然由Sisley單人匹馬上陣，何解會有肇平的出現？事關拍畢劇集《婚後事》的他，就花上5位數字，自費與女神一同到英國、意大利拍攝。

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做背後男人

在20多天的旅程，似乎是增進二人感情的大好機會，有指肇平是全程跟隨Sisley的拍攝工作，對女方照顧周到，而Sisley也相當樂在其中。

有指工作人員提議肇平可與Sisley一同出鏡，Sisley對此作出拒絕，故肇平只好默默伴隨Sisley。

▲ 徐肇平的IG內有與Sisley在2016年的合照。（IG圖片）

思貝「融入家中」

肇平早在2015年經朋友介紹下認識Sisley，二人年紀相約兼同為外國留學返港，似乎相當「啱嘴型」，男方更曾不時公開大讚女方。不過，隨著肇平在2017年公開與模特兒女友Joey拍拖，近年就回復單身。

及至今年3月，Sisley、劉佩玥、陳曉華等好友到肇平家為他慶生，肇平的媽媽淑儀姐也一同開心地合照，似乎眾人的關係相當不錯。

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Sisley與胡鴻鈞地下情告終？

胡鴻鈞（Hubert）Sisley一直被指秘戀，Hubert更借出家姐的跑車予思貝使用，Sisley早前更儼如女主人姿態般現身Hubert的演唱會。

有傳當年Sisley主動出擊追求Hubert，介入Hubert與許廷鏗的9年斷背情，而去年有指他與Sisley兩年情告終。

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