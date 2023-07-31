【翹英結業】家長預繳半年學費損失1.1萬　稱補習社致電遊說預繳越多折扣越多　

▲ 補習社翹英教育5間分店近日突然全線結業。（林宇翔攝）

翹英教育宣布旗下5間補習中心全線結業。港島東立法會議員梁熙今（31日）早於電台節目表示，事件令市民了解到補習社要求預先收取多於1個月或全年學費為不合規例，並指目前收到約10名家長求助，均被拖欠至少約1萬元學費，促請教育局盡快徹查事件。

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梁熙今早於電台節目表示，目前收到約10名家長求助，均被拖欠至少約1萬元學費，他認為事件令市民了解到補習社最多可預先收取1個月學費，要求預先收取多於1個月或全年學費為不合規例。

梁熙亦指，留意到1名自稱補習社校董向家長表示無須擔心，會找到「白武士」（支援補習社），令部分家長仍然抱有希望；該名自稱校董甚至要求部分家長繼續注資，令補習社獲得資金重開。他質疑涉事補習社深明即將結業，仍然向家長收取學費，有機會違反商品說明條例。因此，他促請教育局盡快徹查事件，包括拘捕有關負責人，以免相關人士繼續以不同藉口向家長索取金錢。

被拖欠超過1萬元學費的家長陳小姐於同一節目表示，子女報讀補習社逾2年，已預繳8月暑期班、9月至明年2月的功課班學貴，共涉及1.1萬元。她指，未有發現所屬補習社在結業前運作異常，並指補習社曾於7月中旬致電，向她表示預先繳交2個月學費可獲9折，預繳越長時間學費，可獲取越多折扣；她自言為「雙職父母（家庭）」，依靠教育中心指導子女功課，（補習社）又向來沒有甚麼問題，便預繳6個月學費。不過她指，就算有關補習社重開，亦不會再報讀。

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記者：梁凱婷