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【監生熱死】熱浪侵襲日本高溫超39°C　東京夫婦疑中暑倒斃家中

健康 11:30 2023/07/31

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熱浪侵襲日本高溫超39°C，東京一對夫婦疑中暑，倒斃家中。

日本近月熱浪持續，多個地區氣溫超過39℃。30日，關東內陸地區有地點氣溫超過39℃，而埼玉縣鳩山市當天氣溫更達至39.6℃，為日本最高氣溫。

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綜合日媒報道，30日，據日本氣象廳，群馬縣伊勢崎市測得氣溫為39.5℃，埼玉縣熊谷市為39.1℃，栃木縣佐野市為39.0℃。在日本氣象廳全國914個觀測點中，最高氣溫35℃以上的酷暑地點超過220個，預計31日後，各地將迎來酷暑天氣，高溫將會持續。

日本氣象廳提醒人們注意不要中暑，即使在夜間和清晨，氣溫也會持續較高。目前，氣象廳與環境省已對包括東京都在內的39個都府縣發布高中暑風險的「嚴防中暑警報」，此外再有人疑死於中暑。

29日下午5時45分左右，東京90歲的丈夫和他80多歲的妻子被發現倒臥家中，並證實死亡。據報道，兩人家中的臥室未開動冷氣，只有風扇在運轉，且房間的門窗緊閉，内部非常炎熱，警方懷疑兩人死於中暑，並將進一步調查準確死因。

另外，28日一名山形縣米澤市的13歲女中學生參加完校内社團活動後，在回家的路上被發現疑因中暑昏倒在路上，隨後被送往醫院急救，但最終宣告不治。

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責任編輯：羅嘉欣

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