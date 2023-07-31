【阿晶自殺】對「喊相」不知情否認曾參與欺凌　阿丞佩服阿晶勇氣成病友互相支持

▲ 阿丞貼出與阿晶的對話截圖。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世。日前，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

早前的喊相事件令相中人六毫子、佩男、思男、卡特、阿丞及Jacky被指有份欺凌阿晶，更有品牌隨即停止跟阿丞合作。阿丞卡阿晶離世五天後發長文剖白感受，他貼出對話表示跟阿晶是病友關係，一直以來從沒欺凌過對方，並對被拍攝喊相一事不知情。

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與阿晶是病友

阿丞於IG貼出與阿晶的對話截圖，坦言跟對方是病友關係：

時間已經不知不覺間過了五日，我仍未接受阿晶離開這個事實。 在感情世界我是個妄自菲薄的人，我與阿晶也許不是知心朋友，彼此間來往也沒有其他人那麼密，但我們有層特別關係，我們都是病友。 在20年年尾，我情緒開始失控，甚至會傷害自己，我不敢告訴任何人，包括我的太太。後來我決定去醫院檢查，結果是我患有抑鬱症，需要食藥進行長期治療。我不敢向任何人透露自己的病況，因為我恐懼他人的異樣眼光。那時得知阿晶也患有抑鬱症，我便有意向她提及相關話題，最終也和她袒露我的病情。

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▲ （IG圖片）

偽裝成「正常人」

他憶述：

有一次在公司萬聖節，在人群中我突然感到窒息，迅速離開了現場，當時身邊沒有藥物，經過海邊時便有跳下去的衝動。我在無助時問了阿晶，她教了我呼吸法，就是讓急促的呼吸慢慢調整，直至狀態恢復正常。就這樣，我和阿晶兩人成為了病友關係。 那一次在Manner Club聊起了阿晶的抑鬱症時，她忍不住失聲痛哭，我在一旁完全深有體會，抑鬱症的存在如此霸道，又如此無常，當它來臨時我們甚至無法獲得身邊人的理解。我們很清楚，人們都討厭散發負能量的人，大多數人都不願相信人的精神是會生病的，為了在這社會生存下去，我們都不得不偽裝成一個「正常人」。

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佩服阿晶的勇敢

他一直沒有公開患病一事，

我心底裡十分佩服阿晶的勇敢，向世人坦誠自己的病從來不是一件容易的事，過程中心裡必然經過了無數的掙扎，而且說了出來難免有很多不被理解的難聽聲音。曾經，我在笑林寺最後一集提過血清素，這是一個只有我和阿晶get到的gag，血清素是我們「續命」的重要藥物。這是我唯一一次向觀眾透露我的病，而我也只敢用講笑話方式來說。 我們平時不多聯繫，但會時不時問候病況，會互相分享藥物和書籍，亦或者調整心態的方法。我們從不問對方發生什麼事，因為往往發病都是毫無預兆地，身體會莫名感受到不安，亦會感覺自己隨時會失控，無力控制自己。正是這樣的痛苦，交流對抗發病的方法對我們而言更加有用。 後來發生了很多事，她也離開了微辣。離開微辣之後，我們雖然聯繫少了，但仍然保持著良好關係。而我在21年年底發病跡象逐漸嚴重，工作和面對網絡的壓力讓我無法工作，我已經失去對生活的掌控。於是在22年年初我提出了辭去編劇職務，本質上想給自己放一個假調整狀態，用漫長時間慢慢康復。

▲ 阿丞為「喊相事件」解畫。（網上圖片）

為「喊相事件」解畫

阿丞提到「喊相事件」指自己當時未有理會太多，

網上一直流傳的那個喊喊filter不是我本人拍的，那個story更不是本人賬戶。公司同事經常分享日常，當時我被拍，以為對方是在玩便沒有多理會，當時被網友cap圖，後來發出來才明白造成如此嚴重的誤會，但我由始至終從未欺凌過阿晶，我們一直都保持朋友關係。 這些話，不是想拿抑鬱症作免死金牌。在你們眼中，我是其中一朵「雪花」，在我心裡，我的確後悔，如果我當時能多關心一下阿晶，多問她一下，會否結果能有不同？

努力面對負評

面對無數網民的評論，阿丞會努力面對且不會刪除網民留言，

這段時間，每日收到上百條謾罵留言，我一直沒有選擇回應，在此向關心晶的粉絲、朋友講一聲抱歉。一方面我沒有勇氣袒露自己的病，另一方面我完全失去了氣力來回應這一切。但我已經逃避太久了，一味地逃避只會令自己陷入更痛苦的境地。阿晶說過，抑鬱症真正對抗的方法是面對，正視它的存在。 任何難聽的說話我也不會刪除，因為我相信我能撐下去。 阿晶，最後要和你說聲對唔住，作為朋友、作為病友，我卻忘記了關懷。 願天國不再發病，不再遭受異樣眼光，不再那麼厭惡自己，不再見到血清素，不再難過。

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