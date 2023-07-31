【癌症殺手】50歲男子持續1個習慣30年　一檢查揭患第3期大腸癌

▲ 50歲男子持續1個習慣30年，一檢查揭患第3期大腸癌。

長期忍便可能忍出禍。台灣有醫生近日分享一宗案例，指一名50歲男性業務員自20多歲起就有忍便習慣，並因長年忍便，導致坐在馬桶上1小時仍無法解便，靠瀉藥、灌腸或做大腸水療也未能改善情形，最終求醫揭發患上第3期大腸癌。

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據Facebook專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」近日分享一宗個案，指一名50歲男性自20幾歲起，就從事業務員工作。該名男性在外工作時，除了食無定時之外，最麻煩的問題就是上廁所。

因此，他由20幾歲開始就有忍便習慣，到了3、40歲時更由於長年忍便，導致自律神經變得很奇怪，在馬桶上坐了一個小時仍無法解便，要開始服瀉藥，劑量越吃越重，甚至還要用灌腸或做大腸水療等各種方法來解便。

及後，男子因無法順利排便，灌腸也無效，還發現自己會肚脹，開始感到不對勁，前來求診接受大腸鏡檢查，最終確認他患上第3期大腸癌。

陳榮堅在帖文中引述外國一項研究，指出長期忍便，的確會增加患上大腸癌的機率。他並強調，癌症是由自己的細胞生長出來，而大腸癌就是從大腸黏膜變異形成。忍便會讓大腸環境處於發酵不健康的環境，容易引發黏膜病變，從而增加患上大腸癌的風險。因此，陳榮堅提醒，在外不方便如廁時可偶爾忍便，但切勿演變成常態性忍便。

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責任編輯：羅嘉欣