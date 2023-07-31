【魅力不減】吳彥祖自認不完美抗拒標籤為男神　爆膽固醇同糖尿踩界要小心

型男吳彥祖於2010年與太太Lisa S.及女兒吳斐然（Raven）返回美國居住，有4年未有返港，早前舉家回港與朋友見面，並在社交網分享相片，發文感謝香港這個地方成就他人生一切，而且這個地方永遠在其心中有個重要位置。

除了趁機四周逛之外，彥祖更接受好友24味的YouTube節目訪問，見他狀態大勇，終於「收復失地」，回復昔日男神感覺，難怪三位主持見到他都讚不絕口。

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自認不完美抗拒標籤

在大眾心目中吳彥祖是很多人的Dream Man及男神，主持笑稱一個男人要做到很像吳彥祖這樣才叫男人，不過彥祖笑言：「佢哋識我咩？講到我好似好完美，但我唔係完美，邊個完美？冇人完美。」

他更認為這個是不公平的標籤：「我想做一個好爸爸，但有時唔係，唯有盡全力做，我都會錯，所以嗰啲形容，男神又好，即係畀一個唔公平嘅label（標籤）人哋，又要去搣呢啲嘢，但其實我好多年前都冇理呢啲嘢，照做番自己。」

他自認成日犯錯：「湊女成日都會反映番自己，譬如見到自己嘅細路做錯一啲嘢，你好想鬧佢，點知諗番自己細個都係咁樣，或者細個唔鍾意我爸爸鬧我嘅方法，但某種程度上，依家我都試過同一番說話，呢啲都會反映到。」

▲ 吳彥祖認為無人完美。

體能下解 膽固醇同糖尿踩界

期間，彥祖更自爆現時體能較以前差：「就算做gym都要改變啲方法去操，要時間畀身體recover，最緊要唔好受傷。我依家平均一個禮拜打兩日拳，有兩日做瑜珈。」

他在40歲之後開始重做瑜伽，飲食都有所轉變：「食少咗糖同甜品，膽固醇同糖尿啱啱去到邊界，未去到危機，但係要好小心，始終年紀大，要面對呢個現實。」



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