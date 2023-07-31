【電話騙案】港女嗌外賣中電信詐騙？　疑因外賣單洩個資遇騙徒險失$2500

▲ 有女網民分享遇騙經歷，指自己外賣被偷後收到冒認警察的騙徒訊息。

今時今日外賣平台發達，但個人資料亦有可能隨之外洩，甚至成為騙徒目標。有女子上周四（27日）於外賣平台落單，向餐廳訂外賣自取，然而她到達餐廳後卻發現餐盒離奇失蹤，之後又收到冒充警察的電話，聲稱其支付寶帳戶出現問題，更要求她即時轉帳2,500元「保釋金」到指定帳戶。事主雖未有受騙，之後卻不斷收到騙徒電話來電及訊息騷擾，最終報警處理。

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女事主上周五（28日）在Facebook群組「將軍澳主場」公開事件經過，指自己用手機透過外賣平台向一間餐廳訂購外賣，以支付寶香港（AlipayHK）付款，並預約自取。不料她在前往餐廳圖中突然收到不明來電，對方能叫出其姓氏，又指其支付寶的付款出現異常。

她到達餐廳之後發現自己的外賣餐盒已被取走，之後再次收到來電，對方自稱「長沙灣警署黃sir」，指其支付寶有問題要處理；事主當時反問支付寶異常與警署有何關係，又詢問對方全名及編號，對方即表示「阿 sir 做野唔駛你教」，又指有懷疑的話可以到警署做筆錄。隨後女事主便收到另一個不明號碼的WhatsApp語音訊息，對方自稱「灣仔警署CID（便衣警察）」，並傳送一個支付寶轉帳二維碼，著她轉帳2,500元「保釋金」，否則會惹上「不必要麻煩」，又指轉帳後會寄信到其家中。

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女事主指自己清楚來電及WhatsApp皆為詐騙，但由於事出突然，自己當時正在與餐廳及外賣平台，處理外賣被偷事宜，因此亦感到有點六神無主；所幸餐廳職員之後願意為她重新製作餐點，她亦沒有受騙上當。女事主事後推測，騙徒透過偷走外賣餐盒得到她的個人資料，意圖進行詐騙；她在帖文中提醒平台用家改名切忌使用能被人認出或讀出的名字，間接點出外賣平台將用家資料、付款詳情等列印於單據上的弊病。

事件到此看似告一段落，然而女事主卻在當晚9時許，收到騙徒用另一個電話號碼傳送的Whatsapp訊息，甚至向她提及外賣內容，其後再致電滋擾她，最終逼使她報警處理。她於周六（29日）更新事件發展，指出透過其他受害者提供的資料，發現騙徒使用的電話號碼還涉及其他騙案，從網上搜集到的証據亦證明該組號碼活躍於不同Facebook討論區，應為慣犯。女事主最後呼籲受害者及曾遇到類似詐騙的民眾分享經歷，希望可讓警方掌握更多證據，早日將涉事騙徒繩之於法。

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責任編輯：羅嘉欣