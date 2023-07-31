【染髮惹禍】19歲女髮型屋染髮一周後嚴重脫髮　毛囊全壞死恐永久禿頭

▲ 19歲女髮型屋染髮一周後嚴重脫髮，毛囊全壞死恐永久禿頭。

貪靚女士們要小心染髮風險！日前，內地一名19歲女子在染髮1周後出現嚴重脫髮，更發現毛囊已被嚴重破壞，恐永久禿頭。

最新影片：

綜合内地媒體報道，江蘇省蘇州市一名19歲女子，在本月25日通過社交平台分享了自身悲慘的染髮經歷。女子光顧了當地一間名為「Writer Salon」的髮型屋，表示自己在染髮前因聽過「漂髮非常傷髮」的説法，於是最後選擇了染髮的褪色方式換髮色。

然而，女子在染髮1周後，突然發現自己出現嚴重脫髮。從女子拍下的照片記錄可見，在染髮前3日，她還保有一頭秀麗棕色長髮；但自染髮後，她的頭頂從一開始的一小個禿塊，範圍逐漸擴大，慢慢只剩幾根細細的絨毛，最後徹底變成光頭。女子坦言，因自己身高比較高，所以當被別人發現頭頂禿了一塊時，已為時已晚。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

疑被漂髮致敏 髮型屋拒認錯

在意識到脫髮嚴重程度後，女子走遍蘇州、上海等地醫院，卻始終無法治療脫髮問題。醫生表示，女子是因漂髮造成的頭皮過敏；但髮型屋始終拒絕承認替女子漂髮，亦沒有就問題給一個確切説法。在多次與涉事髮型屋交涉無果後，女子最終選擇報警，並將經歷公開，尋求網民幫助。

如今，女子每天需服用大量藥物和激素控制，造成體重增加等副作用，令她心情非常低落，更患上抑鬱。她表示，自己每個月的藥費開支已達4,000元人民幣，還未計算各種診金和交通費用，直言如今的生活「一團糟」。更惋惜的是，有細心網民發現，女子的頭皮狀態非常糟，毛囊已全被破壞，甚至沒有青皮，判斷她已失去植髮的條件，未來恐需永久戴假髮度日。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣