【TOPick診症室】頭痛勿掉以輕心恐是腦壓上升　醫生解構3類頭痛拆解1種危險徵兆

▲ 頭痛勿掉以輕心恐是腦壓上升，醫生解構3類頭痛拆解1種危險徵兆。

頭痛是不少都市人常見通病，有人更習以為常，對此掉以輕心。是次TOPick診症室邀請了腦神經外科專科醫生黃秉康解構3大類頭痛，包括壓力性頭痛、常見於女性的偏頭痛、顱內壓上升引致的頭痛，以及其相關治療方式。

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黃秉康表示，壓力性頭痛及偏頭痛均屬於功能性頭痛，意即兩者腦內均沒有結構性問題，換句話來說，病人進行影像檢查時，報告並不會出現異常，腦內亦沒有病變。壓力性頭痛是指病人腦部結構基本沒有問題，可能純粹生活習慣，如休息不足或壓力太大所致；偏頭痛則是由一大堆病徵綜合以來的統稱，例如患者偏頭痛時會作嘔作悶、頭暈，甚至乎部分身體出現無力情況，或視力模糊。

至於顱內壓上升引致的頭痛，則屬於結構性頭痛，與功能性相反，病人腦內可能出現病變，例如腫瘤，血塊，而這類型的頭痛亦是較令人擔心。

如何判斷患者頭痛種類

黃秉康指出，許多時候，醫生要判斷患者屬於何種頭痛，首先是要問症。例如會詢問頭痛發作時間，頭痛時的感覺，頭痛以外相關病徵，頭痛前是否有特別事件或曾吃過甚麼東西，誘發頭痛發生。之後醫生一般會為病患做臨床檢查及影像檢查，如常見的磁力共振，以觀察腦部是否有明顯受損情況。

危險性的頭痛徵兆

許多人遇到頭痛，均會嘗試自行解決，最常見便是服食止痛藥或休息。黃秉康則指，如果有天患者發現平時常用方法突然失效，或是需要服食更多劑量藥物去紓緩，這極可能已是身體一大警號，代表今次的頭痛或是結構性問題，腦內突然出現了一些狀況，這時候便需盡快求醫。

黃秉康表示，一旦頭痛是突發性或中年之後才出現，如40、50歲才有，年輕時未見有；或是頭痛時一旦伴隨其他病徵，這些均可能意味腦內出現結構性問題。這時候除了儘快求醫，亦需盡快進行影像檢查。

▲ 腦神經外科專科醫生黃秉康。（越玲瓏攝）

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記者：容惠玲