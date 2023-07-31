【CHANEL】爆款CHANEL 22索價逾6萬元　Metiers d'art工藝坊新袋上架【內附多圖】

▲ CHANEL工藝坊系列為品牌最暢銷的Flap Bag帶來新意。

貴為高級時裝界的頭號袋表，CHANEL永遠都充滿話題性，繼剛上架不久以西非達卡為主題的工藝坊系列後（Metiers d’art），於上星期品牌已經宣布2023/24工藝坊系列會在英國曼徹斯特展出，馬不停蹄，正好是時裝快人一步的寫照，但對於顧客來說，重點看來還是品牌百看不厭的手袋，而來自Metiers d’art的手袋系列正與店舖中一些基本設計的手袋略有不同，值得大家留意。

對於不少女士來說，CHANEL的手袋是她們終極目標，因此，這年頭品牌每一次加價都成了她們茶餘飯後的話題，剛剛今個星期來自中國的時尚花邊新聞又將CHANEL的手袋「擺上?」。

今回直指在袋身縫上菱格紋配上金屬鏈帶的CHANEL 22新款手袋，索價高達6.8萬人民幣﹗而背後的潛台詞正是帶出由品牌創作總監Virginie Viard創作的CHANEL 22手袋，已經晉身成為品牌另一個爆賣的款式。

▲ CHANEL 22迷你手袋。（$64,700/圖片品牌提供）

話雖如此，筆者反而覺得今年以西非達卡為主題的Metiers d’art系列手袋，有不少引人入勝和玩味的細節，更值得大家留意。

話說CHANEL工藝坊系列（Metiers d'art）由已故的Karl Lagerfeld於2002年提出，目的在於藉此系列的服裝和配飾，向來自不同工作坊，例如Lesage、Montex刺繡工藝坊和Lognon褶飾等多個工藝坊裏的工匠作出致敬。

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接任的Virginie Viard雖然揀選了達卡作為該系列的落腳點，抽取當地的服裝元素和細節注入服裝和配飾當中，例如用上木珠和玻璃珠刺繡、雞翅木和皮革上的染色技術等，得出來的結果仍然CHANEL得很的設計，而不是一個老掉大牙的民俗盛宴。

產品查詢：3622 5288

記者：何偉雄