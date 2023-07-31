【盜用身份】外地打工男回家發現身份被盜用　妻兒房子全變鄰居所有真相令人心寒

▲ 男子從外地回家後，驚揭自己的戶口被盜用。（iStock圖片，非當事人）

離鄉別井到外地打工，本來盼家人可過更好的日子，沒想到回鄉後卻發現自己身份被盜用。中國湖北鄂州一名男子長期在外打工，直至近月回老家才發現自己的身份被鄰居頂替，對方不僅偽造戶籍證件、二胎生育證明，甚至借用其妻子和孩子的戶口，多領了120平方米的拆遷面積。

▲ 龔先生從外地回鄉後發現自己身份被盜用。（影片截圖）

據內地媒體報道，鄂州一名龔姓男子長期在外打工，直至今年2月回鄉才從村裡幹部得知驚人消息，原來他的妻子和孩子戶口已登記於別人的戶頭裡，而且對方領了120平方米的「拆遷還建房」。

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龔男心想自己的房子都未拆遷，何來有還建房，疑惑的龔男調查發現，拆遷領房資料中，自己的妻子和孩子變成同村鄰居的妻兒，妻子甚至與鄰居辦理了「二胎生育證」及領取了「拆遷還建房」。

（證件上）這個是我老婆，身份號也是，但照片不是本人的。

▲ 原來他的鄰居偷取其戶籍資料。（影片截圖）

他回想，鄰居是單身，沒有結過婚，而數年前他曾找過鄰居的弟弟辦過事，當時向對方提供戶口影印本，他估計是鄰居弟弟拿著資料拼湊出假的戶口及婚姻資料，並以危房改造的名義，申請拆遷還建的相關手續。

至於假資料如何通過政府部門審批，當地媒體指出，當時負責審核的臨時機構，因為拆遷安置完成後就解散，所以無法查證。而當地徵地拆遷辦公室則指，發現問題後曾與雙方協調，惟冒領的拆遷還建房已被鄰居弟弟賣掉，雙方沒有達成協議。

當地警方亦已介入，目前以涉嫌詐騙和偽造公文罪通緝鄰居，惟當局多次聯繫對方無果，已準備將其列為網上在逃人員。

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責任編輯：王明芳