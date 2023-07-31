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【冒牌醫生】女子假冒醫生診症開藥　1年後被揭穿身份下場曝光

健康 11:46 2023/07/31

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女子假冒醫生診症開藥，1年後被揭穿身份下場曝光。（iStock圖片）

美國一名女子冒充其親戚的醫生身份，在當地一間醫療機構工作長達15個月，期間為患者診症、開藥，當中更包括受管制的危險藥物。直到最近，她的身份終於被揭穿，並於上周三（26日）被拘留，目前面臨6項控罪。

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根據《CNN》報道，62歲女子麥克伯尼（Maria Macburnie）於去年3月至今年6月期間，冒充一名持有醫生執業資格的親戚，以其名義在行醫。她在新澤西州湯姆斯河的一個醫療機構「Shore Medical Associates」為病人診症，並處方藥物，當中包括受管制的危險藥物，並提交保險索賠和服務賬單。

檢方表示，麥克伯尼被指控無牌行醫僞造文件、醫療保健索賠欺詐，以及3項分發受管制危險物質的罪名。她於7月26日被拘留，並關押於監獄，正等候聽證會。 

CNN向涉事醫療機構查詢，醫療的自動語音訊息指辦公室已永久關閉，並建議患者透過電郵尋求協助。

假冒醫生的事件屢見不鮮，早前南韓一名年近60歲的男子，1993年於醫學院畢業後，一直未有考獲醫生牌照。他偽造醫生執照及聘書，自1995年起近30年來診治1萬5千人，獲取超過5億韓圜（約港幣295萬元）的薪資，直到最近才終於東窗事發。當地法院依照偽造文書等罪名起訴，裁定判處7年有期徒刑，以及罰款500萬韓圜（約港幣2.9萬元）。

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責任編輯：羅嘉欣

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